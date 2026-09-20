Η έντονη αντίδραση του Μπαρτζώκα στον τελικό του Super Cup με απρόσμενο θεατή τον Μαρσέλο

Ένα τρίποντο του Μίκαελ Γιάντουνεν, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα. Η στιγμή αυτή, που χαρακτηρίστηκε απολαυστική, είχε έναν απρόσμενο θεατή, τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Μαρσέλο, ο οποίος βρέθηκε στην Etihad Arena.

Η αναμέτρηση, στην οποία η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, ολοκληρώθηκε με την ισπανική ομάδα να κατακτά το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Η νίκη αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια μορφή «εκδίκησης» για τον χαμένο τελικό του Final Four του 2026, ο οποίος είχε διεξαχθεί στην Αθήνα.

Ο τελικός του Super Cup της Euroleague

Ο τελικός του Super Cup της EuroLeague προσέφερε έναν αγώνα με ιδιαίτερη ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά. Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο ομάδων ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ειδικά καθώς πλησίαζε το ημίχρονο, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει στον αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η κατάκτηση είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Μαδριλένους, δεδομένου ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να αντιστρέψουν το κλίμα μετά την ήττα τους από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four του 2026, που είχε φιλοξενηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η κρίσιμη στιγμή πριν το ημίχρονο

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, η αναμέτρηση έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο Εντιάι της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σημειώσει δύο δίποντα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 41-44 υπέρ της ομάδας του. Αυτή η εξέλιξη αύξησε την πίεση και την αγωνία για το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα πριν την ανάπαυλα.

Στη συνέχεια, με μόλις 4.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Μίκαελ Γιάντουνεν σκόραρε ένα τρίποντο από τη γωνία. Το καλάθι αυτό ήρθε μετά από μια καταπληκτική ασίστ του Αντρέ Φελίζ, ανεβάζοντας το σκορ στο 41-47 και δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης λίγο πριν την ανάπαυλα.

Η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τρίποντο του Γιάντουνεν ήταν ιδιαίτερα έντονη και χαρακτηρίστηκε ως ανεκτίμητη. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το καλάθι που δέχθηκε η ομάδα του, ειδικά σε ένα τόσο κομβικό σημείο του αγώνα, λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο εκνευρισμός του Μπαρτζώκα ήταν εμφανής, καθώς το τρίποντο αυτό διεύρυνε τη διαφορά υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και επηρέασε την ψυχολογία της ομάδας του. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε από τις κάμερες, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο που αποτύπωνε την ένταση και το πάθος του προπονητή για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο απρόσμενος θεατής Μαρσέλο

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός απρόσμενου θεατή, του Μαρσέλο. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστός για την ποδοσφαιρική του καριέρα, βρέθηκε στην Etihad Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Super Cup της EuroLeague, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία του.

Ο Μαρσέλο, εκτός από την ιδιότητά του ως θρύλος της Ρεάλ, έχει υπάρξει και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, γεγονός που καθιστούσε την παρουσία του ακόμα πιο ξεχωριστή. Παρακολούθησε τις εξελίξεις του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της έντονης αντίδρασης του Γιώργου Μπαρτζώκα, από τις κερκίδες του γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta