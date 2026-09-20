Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν καταγγελίας 22χρονης γυναίκας. Ο νεαρός κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της, περιστατικό που φέρεται να συνέβη στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, λίγη ώρα μετά το συμβάν.

Η καταγγελία της 22χρονης

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη μήνυση που υπέβαλε η 22χρονη στις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 21χρονος νεαρός ασέλγησε σε βάρος της, ενώ βρίσκονταν στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο. Η 22χρονη περιέγραψε στις Αρχές ότι ο δράστης εκσπερμάτωσε πάνω της, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η σοβαρότητα της καταγγελίας απαιτούσε άμεση διερεύνηση και εντοπισμό του φερόμενου δράστη. Η δήλωση της παθούσας αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ταχεία διαλεύκανση του περιστατικού και τη σύλληψη του υπεύθυνου.

Η κινητοποίηση της ομάδας ΔΙΑΣ και ο εντοπισμός

Μετά την υποβολή της μήνυσης από την 22χρονη, η ομάδα ΔΙΑΣ ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό του 21χρονου. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από την παθούσα οδήγησαν τους αστυνομικούς σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Η αποτελεσματικότητα των στελεχών της ομάδας ΔΙΑΣ ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ενήργησαν με ταχύτητα.

Ο εντοπισμός του νεαρού έγινε λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον θέσουν υπό κράτηση, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση σύλληψης. Η ταχύτητα των κινήσεων των αρχών ήταν σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας.

Το περιστατικό στον σταθμό του ΗΣΑΠ

Το περιστατικό της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας έλαβε χώρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο. Ο συγκεκριμένος σταθμός αποτελεί έναν από τους κεντρικούς κόμβους μετακίνησης στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την πράξη ακόμα πιο απροκάλυπτη. Η παρουσία του 21χρονου και της 22χρονης στον σταθμό ήταν το σημείο έναρξης της καταγγελλόμενης πράξης, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η 22χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με την απαράδεκτη συμπεριφορά του νεαρού, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, εκσπερμάτωσε πάνω της. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της μήνυσης και οδήγησε στην άμεση αντίδραση της παθούσας να αναζητήσει βοήθεια από τις αρχές. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Η δικογραφία και η κράτηση του συλληφθέντος

Μετά τη σύλληψή του, ο 21χρονος κρατείται στα αστυνομικά τμήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών, καθώς και τη μήνυση της 22χρονης, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο της υπόθεσης.

Οι διαδικασίες που ακολουθούν περιλαμβάνουν την παρουσίαση του συλληφθέντος ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπου θα κριθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Η κράτηση του 21χρονου αποτελεί προληπτικό μέτρο ενόψει της δικαστικής διερεύνησης του περιστατικού και της εφαρμογής του νόμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta