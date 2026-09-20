Εθνική Ελπίδων: Ανακοινώθηκε η αποστολή για το φινάλε των προκριματικών του EURO U21 2027

Η Εθνική Ελπίδων προχωρά προς την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του EURO U21 2027, με τον προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη να ανακοινώνει τους εκλεκτούς για τα τρία τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα έχει θέσει ως μοναδικό στόχο την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Οι κλήσεις αφορούν τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Γεωργία, Λετονία και Βόρεια Ιρλανδία, στις οποίες η Εθνική Ελπίδων θα διεκδικήσει την είσοδό της στα τελικά. Η ανακοίνωση της αποστολής συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής Ανδρών στο Nations League.

Ο στόχος της απευθείας πρόκρισης

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει μπροστά της τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις, με την επιδίωξη του 3/3 νικών να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό το αποτέλεσμα θα την καταστήσει φαβορί για να τερματίσει ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα του ομίλου της, εξασφαλίζοντας έτσι το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21 2027.

Σε περίπτωση που η απευθείας πρόκριση δεν επιτευχθεί μέσω της πρώτης ή της καλύτερης δεύτερης θέσης, η Εθνική Ελπίδων θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των μπαράζ. Σε αυτή την περίπτωση, θα αντιμετωπίσει μία από τις άλλες επτά χώρες που θα έχουν τερματίσει στη δεύτερη θέση των ομίλων τους, διεκδικώντας εκεί την πρόκριση.

Οι αναμετρήσεις που ακολουθούν

Ο Έλληνας προπονητής γνωστοποίησε το πρόγραμμα των αγώνων για τους οποίους κλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές. Η Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστεί αρχικά εκτός έδρας με τη Γεωργία στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, θα υποδεχθεί την Λετονία σε εντός έδρας αναμέτρηση την 1η Οκτωβρίου. Οι προκριματικοί αγώνες θα ολοκληρωθούν με ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, στις 6 Οκτωβρίου.

Οι αλλαγές στην αποστολή

Στην αποστολή που ανακοινώθηκε από τον Γιάννη Ταουσιάνη, περιλαμβάνονται ορισμένα νέα πρόσωπα. Μεταξύ των ονομάτων που κλήθηκαν είναι οι Σωτήριος Κοντούρης, Έρικ Χάμζα και Ανέστης Μύθου, οι οποίοι ενισχύουν την ομάδα στις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Αντίθετα, από την τρέχουσα αποστολή απουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές Μπότης και Ράλλης. Η απόφαση αυτή ελήφθη, καθώς οι συγκεκριμένοι παίκτες έχουν καταγράψει ελάχιστα έως καθόλου αγωνιστικά λεπτά φέτος, γεγονός που επηρέασε την επιλογή του προπονητή.

Η πλήρης λίστα των κλήσεων

Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για το φινάλε των προκριματικών του EURO U21 2027 απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές, κατανεμημένους ανά θέση:

Τερματοφύλακες: Μοναστηρλής Δημήτριος, Τσομπανίδης Αλέξανδρος, Καλτσάς Βασίλειος.

Αμυντικοί: Καλογερόπουλος Αλέξιος, Αλεξίου Χρήστος, Κάτρης Γεώργιος, Κεραμίτσης Δημήτριος, Κωστούλας Κωνσταντίνος, Κουτσογούλας Αθανάσιος, Allen Noah James, Αποστολάκης Ιωάννης.

Μέσοι: Κοντούρης Σωτήριος, Αλμύρας Χρήστος, Μπακούλας Θεοφάνης, Καλοσκάμης Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Μπρέγκου Αντριάνο, Χάμζα Έρικ.

Επιθετικοί: Κούτσιας Γεώργιος, Παπακανέλλος Αντώνιος, Μύθου Ανέστης, Θεοδοσουλάκης Ιωάννης, Πνευμονίδης Σταύρος, Χατσίδης Δημήτριος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta