Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου άνδρα στον Ομαλό Χανίων, καθώς το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, κοντά στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μοιραία πτώση στον γκρεμό

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο 60χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Ομαλού Χανίων. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο κατέληξε σε έναν απότομο γκρεμό, στην τοποθεσία Ξυλόσκαλο.

Η συγκεκριμένη περιοχή, το Ξυλόσκαλο, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του φημισμένου φαραγγιού της Σαμαριάς. Το δύσβατο και απόκρημνο έδαφος του σημείου όπου έπεσε το όχημα κατέστησε την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τα συνεργεία που κλήθηκαν να επέμβουν.

Άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Με την ειδοποίηση για το δυστύχημα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας δυνάμεις στο σημείο. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στον Ομαλό Χανίων και ξεκίνησαν την επιχείρηση για να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και τον εγκλωβισμένο οδηγό. Η δυσκολία πρόσβασης στον γκρεμό απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και προσεκτικούς χειρισμούς.

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες και μια απαιτητική επιχείρηση, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν το όχημα. Προχώρησαν στην ανάσυρση του 60χρονου άνδρα, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί μετά την πτώση του αυτοκινήτου στον γκρεμό, ολοκληρώνοντας το έργο τους.

Διαπίστωση του θανάτου και στοιχεία του θύματος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανάσυρσης, ο 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά την απεγκλωβισμό του και την ανάσυρσή του από τον γκρεμό, παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον εξέτασαν, διαπίστωσαν δυστυχώς τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος διέμενε μόνιμα στους Λάκκους Ομαλού. Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε, προσθέτοντας μια ακόμη πτυχή στην τραγωδία.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα του 60χρονου βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται επισταμένως από την Αστυνομία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει το έργο της διαλεύκανσης των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος.

Η αστυνομική έρευνα αποσκοπεί στο να προσδιορίσει με ακρίβεια τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εκτροπή του οχήματος και την πτώση του στον γκρεμό. Οι αρχές θα εξετάσουν κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή του δυστυχήματος στον Ομαλό Χανίων και οδήγησαν στον θάνατο του 60χρονου.

Με πληροφορίες από: Topontiki