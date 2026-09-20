Η Μόσχα στόχος «άνευ προηγουμένου» επίθεσης με drones, δύο νεκροί

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή δέχθηκαν επίθεση από εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σήμερα το πρωί, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Από τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, δηλώνοντας ότι είχε στόχο να διαταράξει τις εκλογές.

Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου» επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της Ρωσίας τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε από χθες περισσότερα από 1.600 drones, εκ των οποίων τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Σε σειρά μηνυμάτων του στο Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο κ. Σομπιάνιν ανέφερε ότι τουλάχιστον 186 drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή της Μόσχας. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε ότι 249 drones καταρρίφθηκαν στην περιοχή του, προσθέτοντας λίγο μετά τις 06.00 ώρα Ελλάδας ότι «η επίθεση συνεχίζεται».

Απώλειες και υλικές ζημιές

Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Συγκεκριμένα, μια 44χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, όπως διευκρίνισε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πτώση drone πάνω σε κτίριο. Επιπλέον, ο δήμαρχος Σομπιάνιν ανέφερε ότι μια εγκατάσταση στην περιοχή του Διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα στο συγκεκριμένο σημείο. Μέλη των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκονται στο σημείο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βορομπιόφ, οι καταρρίψεις των drones προκάλεσαν ζημιές και σε αρκετές περιοχές με κατοικίες.

Στόχος η διατάραξη των εκλογών

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι η «άνευ προηγουμένου επίθεση προφανώς σχεδιάστηκε με στόχο να διαταράξει τις εκλογές». Ωστόσο, τόνισε ότι «ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό».

Οι Ρώσοι πολίτες ψηφίζουν σήμερα κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των πρώτων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται μετά τη ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Εντατικοποίηση των πληγμάτων

Οι επιθέσεις με drones στη ρωσική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή σημειώνονται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος. Οι επιθέσεις αυτές παρουσιάζονται ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που δέχεται η Ουκρανία.

Οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος στοχεύουν κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Ο δήμαρχος Σομπιάνιν δεν διευκρίνισε την προέλευση των drones στα πρώτα του μηνύματα, ωστόσο αργότερα κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία για την επίθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki