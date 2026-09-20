Στο Αυτόφωρο Δικαστήριο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται για άγρια επίθεση σε συνομήλικο συμμαθητή του στα Βριλήσσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, έχοντας υποστεί ρήξη νεφρού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του τραυματισμένου παιδιού, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το περιστατικό στα Βριλήσσια

Το περιστατικό βίας, που έχει προκαλέσει ανησυχία, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 8. Η επίθεση έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας, στην περιοχή των Βριλησσίων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 14χρονος φερόμενος ως δράστης πλησίασε τον συνομήλικο συμμαθητή του και, για λόγο που παραμένει άγνωστος στις αρχές, άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα χτυπήματα να εστιάζονται τόσο στο κεφάλι όσο και σε διάφορα σημεία του σώματος του θύματος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ανήμπορος να αντιδράσει.

Η σοβαρή κατάσταση του 14χρονου θύματος

Αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό, κλήθηκε στο σημείο το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε άμεσα για την παροχή βοήθειας. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματισμένο μαθητή και τον μετέφερε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ο 14χρονος έχει υποστεί ρήξη νεφρού, ένας τραυματισμός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρός. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του θεραπευτηρίου. Η εξέλιξη του τραυματισμού είναι κρίσιμη, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτηθεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης του ανήλικου.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι συλλήψεις

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού, σοκαρισμένος από το περιστατικό, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων για την επίθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ανήλικο που φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του. Μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του, έξω από το σπίτι τους στην ίδια περιοχή των Βριλησσίων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ομολογία του δράστη και η δικαστική εξέλιξη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες από τις αρχές, ο κατηγορούμενος 14χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του. Αναφέρεται μάλιστα ότι ζήτησε συγγνώμη από τον συμμαθητή του για τον άγριο ξυλοδαρμό και τους σοβαρούς τραυματισμούς που του προκάλεσε.

Η μητέρα του ανήλικου δράστη, μετά τη σύλληψή της, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Ο 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου για να δικαστεί. Και οι δύο εμπλεκόμενοι, τόσο ο τραυματισμένος μαθητής όσο και ο κατηγορούμενος, είναι 14 ετών και, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, φοιτούν στο ίδιο σχολείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis