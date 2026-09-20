Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Nations League, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει ήδη κάνει γνωστές τις επιλογές του. Η «γαλανόλευκη» θα δώσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια στο πλαίσιο της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας ισχυρούς αντιπάλους. Οι αναμετρήσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στη League A του Nations League.

Οι κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε στην ανακοίνωση της λίστας των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του για τους αγώνες του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επιφύλαξε κάποια έκπληξη στις κλήσεις του, ούτε προχώρησε σε νέες προσθήκες στο ρόστερ.

Αντιθέτως, ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε να συμπεριλάβει στην αποστολή όλα τα διαθέσιμα «όπλα» της Εθνικής Ελλάδος. Η επιλογή αυτή δείχνει την προσήλωση στην υπάρχουσα ομάδα και την εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές που έχουν στελεχώσει την Εθνική Ομάδα σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Η Εθνική Ελλάδος θα ριχθεί στη μάχη του Nations League με ένα απαιτητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να δοκιμαστεί απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και δύο εντός έδρας, προσφέροντας μια ισορροπημένη κατανομή των αναμετρήσεων. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Εθνική Ελλάδος να αγωνίζεται για την καλύτερη δυνατή πορεία στη διοργάνωση.

Οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες

Η «γαλανόλευκη» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με ένα εκτός έδρας παιχνίδι στις 24 Σεπτεμβρίου, όπου θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Ελλάδος θα ταξιδέψει στη Γερμανία για μια ακόμα εκτός έδρας αναμέτρηση.

Την 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία σε εντός έδρας παιχνίδι, ενώ το πρόγραμμα του Nations League για αυτή την περίοδο θα κλείσει με μια εντός έδρας αναμέτρηση στις 4 Οκτωβρίου, όπου η Εθνική θα υποδεχθεί ξανά τη Γερμανία.

Η πλήρης λίστα των ποδοσφαιριστών

Η λίστα των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις επικείμενες αναμετρήσεις του Nations League περιλαμβάνει τα εξής ονόματα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης.

Στην αποστολή βρίσκονται επίσης οι Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας.

Τέλος, την ομάδα συμπληρώνουν οι Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη και Κωστούλας, συνθέτοντας το σύνολο των ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα.

Η πρώτη συμμετοχή στη League A

Οι προσεχείς αγώνες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ελλάδος, καθώς σηματοδοτούν την πρώτη συμμετοχή της ομάδας στη League A της διοργάνωσης του UEFA Nations League. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η παρουσία της Εθνικής Ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League προσφέρει την ευκαιρία για αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμπειρία των ποδοσφαιριστών. Η ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο σε αυτή την ιστορική στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta