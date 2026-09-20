Ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα στέγασης στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

Με το πρώτο κουδούνι να έχει χτυπήσει και τους μαθητές να έχουν επιστρέψει στα θρανία, η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τις καθιερωμένες κυβερνητικές δηλώσεις για ένα «οργανωμένο» και «έτοιμο» εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα, η πραγματικότητα στα δημόσια σχολεία παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στις υποδομές, συγχωνεύσεις τμημάτων και ανεπαρκής χρηματοδότηση συνθέτουν ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται κάθε Σεπτέμβριο.

Η κυβερνητική εικόνα και η εκπαιδευτική πραγματικότητα

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ετοιμότητας και οργάνωσης στην εκπαίδευση, ωστόσο η καθημερινότητα στα δημόσια σχολεία διαφέρει σημαντικά. Οι μεγάλες ανισότητες από περιοχή σε περιοχή παραμένουν, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Τα σχολεία αναζητούν πόρους ακόμη και για βασικές ανάγκες, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού μεταφράζονται σε χαμένες διδακτικές ώρες. Πολλά παιδιά δεν λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ισότιμη εκπαίδευση.

Ο αγώνας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για στέγαση

Για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κυρίως τους αναπληρωτές, η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν σημαίνει μόνο την επιστροφή στην τάξη. Σημαίνει και έναν νέο αγώνα για την εύρεση κατοικίας, την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και την εξασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών. Το πρόβλημα της στέγασης είναι ιδιαίτερα οξύ.

Σε αρκετές τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, το κόστος στέγασης έχει φτάσει σε επίπεδα που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή ενός εκπαιδευτικού στον τόπο όπου καλείται να υπηρετήσει. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που καλείται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του υπό αντίξοες συνθήκες.

Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τα όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Νίκος Βουρδουμπάς, επιβεβαιώνουν τους φόβους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τις 10.000 θέσεις.

Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην Αττική. Στις δύο μεγάλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Α’ και τη Γ’ Αθήνας, τα κενά ξεπερνούν τις 2.000 θέσεις. Συνολικά στην Αττική, οι ελλείψεις υπερβαίνουν τις 3.000 θέσεις. Κάθε κενό σημαίνει ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται, τμήματα που λειτουργούν με προσωρινές λύσεις και εκπαιδευτικούς που καλούνται να καλύψουν περισσότερες ανάγκες από όσες μπορούν.

Κρίσιμη κατάσταση στην ειδική αγωγή και στήριξη

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκονται αντιμέτωπα με καθυστερήσεις και ελλείψεις. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΔΟΕ, σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτεται ούτε το 50% των αναγκών σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Το πρόβλημα δεν λύνεται απλώς με την πρόσληψη αναπληρωτών, καθώς οι ανάγκες είναι σύνθετες και απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις.

Το αυτονόητο δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε έναν πίνακα του υπουργείου Παιδείας. Είναι η καθημερινότητα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον το κράτος μπορεί να εγγυηθεί το αυτονόητο: ένα δημόσιο σχολείο που θα λειτουργεί με επάρκεια και θα προσφέρει ισότιμη εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά.

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον τόπο κατοικίας των παιδιών. Οι υφιστάμενες ανισότητες και ελλείψεις υπονομεύουν αυτό το δικαίωμα, δημιουργώντας προβλήματα σε ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki