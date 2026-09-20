Ο Λούκα Βιλντόζα μιλά στο Gazzetta: «Απίστευτο να είμαι αυτός για τον οποίο όλοι μιλούν»

Ο Λούκα Βιλντόζα, ο Αργεντίνος γκαρντ, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta κατά τη διάρκεια του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στη συζήτηση, ο Βιλντόζα αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από την Ελλάδα, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί στους μεγαλύτερους «αιώνιους» αντιπάλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πλέον, ως παίκτης της Παρτίζαν, ο Βιλντόζα έχει περάσει από ομάδες που χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαλότητα, κάτι που αποτέλεσε κεντρικό θέμα των δηλώσεών του.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται νικητής. Στον τελικό της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ.

Στο τουρνουά συμμετείχαν επίσης η Παρτίζαν και η Μπουργκ, οι οποίες αναμετρήθηκαν στον μικρό τελικό. Στο «στρατόπεδο» των Σέρβων, ο Λούκα Βιλντόζα ξεχώρισε με την παρουσία του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η πορεία του σε «αιώνιους» αντιπάλους

Ο Λούκα Βιλντόζα είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από την περίοδο που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η πορεία του περιλαμβάνει πλέον και τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους του Βελιγραδίου, καθώς μετά το πέρασμά του από τον Ερυθρό Αστέρα, αγωνίζεται τώρα στην Παρτίζαν.

Αυτή η ιδιαιτερότητα, να έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων αντιπάλων σε δύο από τις πιο «καυτές» μπασκετικές χώρες της Ευρώπης, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη συνέντευξή του στο Gazzetta.

Οι δηλώσεις του για την καριέρα του

Σχετικά με το γεγονός ότι έχει περάσει από πολλές ομάδες με μεγάλη αντιπαλότητα στην καριέρα του, ο Βιλντόζα δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής, όλα είναι θετικά, εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα φέτος. Αλλά νομίζω ότι πέρασα πολύ καλά εδώ με τον Παναθηναϊκό. Τα κερδίσαμε όλα».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι έπαιξα καλά και φτάσαμε στο Final Four, αλλά δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε. Ταυτόχρονα, ήμουν χαρούμενος που εκπροσώπησα αυτές τις φανέλες και τώρα είμαι χαρούμενος που εκπροσωπώ την Παρτίζαν. Και για μένα, το να είμαι αυτός ο παίκτης δεν είναι δύσκολο. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ μια τόσο μεγάλη ομάδα».

Η ιδιαίτερη σχέση του με την Ελλάδα

Ο Αργεντίνος γκαρντ εξέφρασε τα συναισθήματά του κάθε φορά που επιστρέφει στην Ελλάδα. «Νιώθω καλά. Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ τον ελληνικό λαό. Και δεν ξέρω... Οι Έλληνες έχουν μια ενέργεια, μου βγάζουν μια ενέργεια που δεν μπορώ να εξηγήσω».

Ο Βιλντόζα πρόσθεσε ότι είναι «απίστευτο να είμαι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο όλοι μιλούν, να μοιράζομαι αγάπη και αναμνήσεις από τότε», ειδικά τώρα που συναντά το επιτελείο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Για τον ίδιο, αυτή η εμπειρία είναι «εκπληκτική».

Το νέο κεφάλαιο στην Παρτίζαν

Αναφορικά με το νέο του ξεκίνημα με την Παρτίζαν, ο Λούκα Βιλντόζα δήλωσε: «Νιώθω καλά, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που εκπροσωπώ την Παρτίζαν. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Ο παίκτης τόνισε επίσης την ικανοποίησή του: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που είμαι με τα παιδιά και που ξέρω ότι με εμπιστεύονται. Είμαι ενθουσιασμένος».

Με πληροφορίες από: Gazzetta