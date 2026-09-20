Η ολυμπιονίκης Πόλα Ράντκλιφ μιλά για τη μάχη της κόρης της με τον καρκίνο

Η Πόλα Ράντκλιφ, πρώην δρομέας μεγάλων αποστάσεων και Ολυμπιονίκης με συμμετοχή σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, μίλησε πρόσφατα για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που βίωσε η κόρη της, Ίλα. Η αθλήτρια αποκάλυψε τη μάχη που έδωσε η Ίλα με μια σπάνια μορφή καρκίνου, καθώς και τον φόβο που εξακολουθεί να υπάρχει στην οικογένειά της, ακόμα και μετά το τέλος των θεραπειών.

Η αρχική διάγνωση και η πρώτη θεραπεία

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη The Sun, η 52χρονη πρώην αθλήτρια αποκάλυψε πως η κόρη της, Ίλα, διαγνώστηκε το 2020 με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου στις ωοθήκες. Εκείνη την περίοδο, η Ίλα ήταν μόλις 13 ετών. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει έναν κακοήθη όγκο στην κοιλιά της, ο οποίος είχε διαστάσεις 16x13 εκατοστών.

Η μικρή Ίλα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος. Μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, ακολούθησε χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφαιρέθηκε η δεξιά ωοθήκη της, καθώς και ένα μέρος της σάλπιγγας της.

Η ανακούφιση και ο νέος φόβος

Μερικούς μήνες μετά την επέμβαση, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2021, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η Ίλα ήταν ελεύθερη από τον καρκίνο, φέρνοντας μια περίοδο ανακούφισης στην οικογένεια. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, μια μαγνητική τομογραφία έδειξε μια σκιά στην αριστερή ωοθήκη της.

Αυτή η νέα εξέλιξη οδήγησε την Ίλα να υποβληθεί αρχικά σε λαπαροσκοπική επέμβαση. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να υποβληθεί ξανά σε ένα δεύτερο χειρουργείο, το οποίο διήρκεσε τρεις ώρες. Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό. Οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για μια σκιά ή μια καλοήθη ανωμαλία.

Η αγωνία της μητέρας και το συναίσθημα της ανημπόριας

Η Πόλα Ράντκλιφ περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Προσπαθούσα να μην πανικοβληθώ και να παραμείνω ψύχραιμη για χάρη της, ενώ την ίδια στιγμή σκεφτόμουν “Τι μπορεί να είναι αυτό;”», ανέφερε. Η ίδια παραδέχθηκε ότι το μυαλό της άρχιζε να φαντάζεται όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν, καθώς ο φόβος επανεμφάνισης της ασθένειας ήταν έντονος.

Η Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη εμπειρία έχει επηρεάσει αρκετά τόσο την ίδια όσο και την κόρη της. «Ως γονιός, το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η ανημπόρια. Θα προτιμούσες να το περάσεις εσύ παρά να το περάσουν τα παιδιά σου», πρόσθεσε, εκφράζοντας το βάθος του μητρικού της ενστίκτου.

Ενοχές και πρώιμα συμπτώματα

Στη συνέντευξή της στο βρετανικό μέσο, η πρώην αθλήτρια μίλησε και για τις ενοχές που ένιωσε επειδή δεν κατάφερε να αντιληφθεί νωρίτερα ότι η κόρη της αντιμετώπιζε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η Ίλα, η οποία ήταν λάτρης του τρεξίματος, όπως και η μητέρα της, αντιμετώπιζε έντονη κόπωση, επώδυνες περιόδους και αλλαγές στη διάθεσή της πριν από τη διάγνωση.

Η Ράντκλιφ πίστευε αρχικά ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονταν με την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της, μετά τον θάνατο του παππού της. «Προσπαθούσα να κάνω ό,τι ήταν σωστό. Όμως το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ σε κάτι πιο σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αβεβαιότητα για το αν ο πόνος που ένιωθε η Ίλα πριν από την πρώτη διάγνωση οφειλόταν στην περίοδό της ή στον όγκο, δημιουργεί ακόμα ένταση κάθε φορά που πλησιάζει εκείνη η περίοδος του μήνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko