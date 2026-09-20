Ο άγιος Ευστάθιος: Η ιστορία του μεγαλομάρτυρα που τιμάται σήμερα 20 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η χριστιανική εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, ενός μεγαλομάρτυρα με μια συγκλονιστική ιστορία πίστης και δοκιμασιών. Ο Ευστάθιος, αρχικά γνωστός ως Πλακίδας, ήταν ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, του οποίου η ζωή άλλαξε ριζικά μετά από ένα θεϊκό όραμα που τον οδήγησε στον Χριστιανισμό, μαζί με την οικογένειά του.

Το όραμα και η μεταστροφή στην πίστη

Πριν ασπαστεί τον Χριστιανισμό, ο Άγιος Ευστάθιος ονομαζόταν Πλακίδας και κατείχε υψηλή θέση στον ρωμαϊκό στρατό. Η πορεία της ζωής του άλλαξε δραματικά μία ημέρα, όταν κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού, είδε ένα ελάφι να φέρει στα κέρατά του έναν σταυρό. Ταυτόχρονα, άκουσε μια φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός.

Αυτό το όραμα ήταν καθοριστικό για τον Πλακίδα. Πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαπτίστηκε χριστιανός, λαμβάνοντας το όνομα Ευστάθιος. Η πίστη του δεν περιορίστηκε στον ίδιο, καθώς και η σύζυγός του, Τατιανή, βαπτίστηκε χριστιανή με το όνομα Θεοπίστη, ενώ τα δύο τους παιδιά έλαβαν τα ονόματα Αγάπιος και Θεόπιστος.

Οι δοκιμασίες επί αυτοκράτορα Τραϊανού

Η μεταστροφή του Ευσταθίου στον Χριστιανισμό δεν έμεινε κρυφή. Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι ένας ανώτερος αξιωματικός του ασπάστηκε τη νέα θρησκεία, αντέδρασε άμεσα και σκληρά. Ο Ευστάθιος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και εξορίστηκε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του.

Οι δοκιμασίες του δεν σταμάτησαν εκεί. Η τιμωρία του περιλάμβανε και τον οδυνηρό χωρισμό από την οικογένειά του, ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πίκρα στον Ευστάθιο. Έτσι, ο πρώην αξιωματικός βρέθηκε αντιμέτωπος με την απώλεια της θέσης, της πατρίδας και των αγαπημένων του προσώπων, εξαιτίας της πίστης του.

Η επάνοδος στο στράτευμα και η επανένωση

Μετά από αρκετά χρόνια, οι συνθήκες άλλαξαν. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός βρέθηκε σε δυσχερή θέση και θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του, Ευστάθιο. Αποφάσισε να τον επανφέρει στο στράτευμα, αναγνωρίζοντας τις στρατιωτικές του ικανότητες παρά την πίστη του.

Στην πορεία των γεγονότων, ο Ευστάθιος είχε την ευλογία να ξαναβρεί την οικογένειά του. Αυτή η επανένωση μετά από τόσες δοκιμασίες και χωρισμό του προκάλεσε μεγάλη χαρά, σηματοδοτώντας μια περίοδο ανακούφισης και ευτυχίας.

Το μαρτύριο επί αυτοκράτορα Αδριανού

Ωστόσο, η περίοδος ηρεμίας δεν κράτησε για πάντα. Ο διάδοχος του Τραϊανού, ο αυτοκράτορας Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να απαρνηθεί την χριστιανική του πίστη και να προσκυνήσει ξανά τα είδωλα των ρωμαϊκών θεών. Ο Ευστάθιος, σταθερός στις πεποιθήσεις του, αρνήθηκε κατηγορηματικά να υποκύψει στην απαίτηση αυτή.

Η άρνησή του είχε ως αποτέλεσμα ένα φρικτό μαρτύριο. Ο Ευστάθιος και ολόκληρη η οικογένειά του – η Θεοπίστη, ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος – βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, δίνοντας τη ζωή τους για την πίστη τους και καθιστώντας τους μεγαλομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας.

Με πληροφορίες από: madata.gr