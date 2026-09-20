Η έρευνα για τον Γιώργο Μαζωνάκη επεκτείνεται: Από το ρολόι των 200.000 ευρώ έως το πρόσωπο-κλειδί

Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας νέα στοιχεία σχετικά με τις επαφές των εμπλεκομένων, τις θεραπείες που εφαρμόστηκαν και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να αναλαμβάνει δράση.

Οικονομική έρευνα σε βάθος για τους γιατρούς

Η οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι έρευνες επεκτείνονται στην περιουσία τους, τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τον εξοπλισμό των ιατρείων τους.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται είναι ένα ρολόι, η αξία του οποίου φέρεται να ανέρχεται στις 200.000 ευρώ και το οποίο φέρεται να είχε στην κατοχή του ο γιατρός. Οι ελεγκτές καλούνται να εξακριβώσουν τον τρόπο απόκτησής του, δηλαδή αν η αγορά του καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του ή αν είχε καταχωριστεί ως δώρο. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική τους δραστηριότητα ως γιατρών, αλλά εστιάζει και στις επιχειρηματικές τους κινήσεις, διερευνώντας την προέλευση των χρημάτων που χρηματοδότησαν την περιουσία τους και το ενδεχόμενο παράνομων δραστηριοτήτων.

Η περιουσία των κατηγορουμένων στο μικροσκόπιο

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να έχει στη διάθεσή του κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο κατηγορουμένων, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν λεπτομερή εξέταση των ακινήτων των δύο γιατρών, μεταξύ των οποίων ένα ακίνητο που εκμισθώνεται στο Ψυχικό και ένα ακόμη στην Αγία Παρασκευή.

Παράλληλα, εξετάζονται τα αυτοκίνητα που κατέχουν, τα δύο ιατρεία τους, καθώς και διάφορα αντικείμενα όπως τσάντες, πίνακες και τα μηχανήματα που είχαν προμηθευτεί για την πραγματοποίηση θεραπειών σε ασθενείς. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύονται προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της απόκτησής τους και η σχέση τους με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα σεμινάρια που διοργάνωνε ο γιατρός. Ένα βίντεο που παρουσιάστηκε το Σάββατο φέρεται να καταγράφει την εκπαίδευση ενός συναδέλφου του από τις Φιλιππίνες σε μια διαδικασία ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα. Αυτή η πτυχή της δραστηριότητάς του εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των πρακτικών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν.

Το πρόσωπο-κλειδί και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Παράλληλα με την οικονομική έρευνα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις επαφές που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ο ρόλος μιας γυναίκας από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και να έκλεισε το ραντεβού του μαζί του.

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να προσκομίσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο που θα περιλαμβάνει τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, καθώς και τις δύο επικοινωνίες που είχε με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή.

Διευκρινίσεις από την Ελληνική Αστυνομία

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας, η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου έχει αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος των δύο γιατρών. Αυτή η δήλωση έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr