Η Κρίστα Πάικ και το αίτημα για γυναίκες στον θάλαμο εκτέλεσης

Η Κρίστα Πάικ, μία 50χρονη κρατούμενη, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων καθώς η εκτέλεσή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και περισσότερα από δύο αιώνες. Η νομική της ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες για την αποτροπή της θανατικής ποινής, ενώ έχει υποβληθεί και ένα συγκεκριμένο αίτημα σχετικά με την παρουσία γυναικών στον θάλαμο εκτέλεσης.

Η επικείμενη εκτέλεση και η ιστορική διάσταση

Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ έχει οριστεί επίσημα για τις 10:00 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο Riverbend Maximum Security Institution, που βρίσκεται στο Νάσβιλ, και θα πραγματοποιηθεί με θανατηφόρα ένεση. Η 50χρονη Πάικ κρατείται στη «Death Row» του Τενεσί για περίπου τρεις δεκαετίες, αναμένοντας την εκτέλεση της ποινής της.

Το γεγονός αυτό έχει λάβει ιδιαίτερη διάσταση, καθώς η Πάικ θα είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία του Τενεσί μετά από περισσότερα από 200 χρόνια. Η τελευταία φορά που εκτελέστηκε γυναίκα στην εν λόγω πολιτεία ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα, προσδίδοντας στην υπόθεση ένα σημαντικό ιστορικό βάρος.

Το έγκλημα και η καταδίκη

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στη φυλακή από τη δεκαετία του 1990, μετά την καταδίκη της για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ. Το έγκλημα διαπράχθηκε το 1995 στο Νόξβιλ του Τενεσί. Η Πάικ, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος, γνώριζε την Κόλιν Σλέμερ από το Job Corps.

Η καταδίκη της σε θάνατο επιβλήθηκε το 1996, ένα χρόνο μετά το συμβάν. Έκτοτε, παραμένει στη φυλακή, αναμένοντας την εκτέλεση της ποινής της, με τη νομική της ομάδα να συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανατροπή της απόφασης.

Το ιδιαίτερο αίτημα για τον θάλαμο εκτέλεσης

Μία από τις πρόσφατες προσπάθειες της νομικής ομάδας της Πάικ για την αποτροπή της εκτέλεσης αφορά ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ζητείται η παρουσία αποκλειστικά γυναικών σωφρονιστικών υπαλλήλων στον θάλαμο εκτέλεσης. Το αίτημα αυτό συνδέεται άμεσα με το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που έχει περιγραφεί στην υπόθεση της Πάικ.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της εκτέλεσης, και ειδικότερα το ενδεχόμενο να ακινητοποιηθεί η Πάικ από άνδρες υπαλλήλους πάνω στο φορείο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σοβαρό τραυματικό ερέθισμα. Επιπλέον, η πλευρά της Πάικ έχει τονίσει ότι το ιστορικό τραύματος και η μετατραυματική διαταραχή, την οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η αίτηση χάρης στον κυβερνήτη

Παράλληλα με το αίτημα για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ έχουν καταθέσει αίτηση χάρης στον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι. Μέσω αυτής της αίτησης, ζητείται η μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης.

Η αίτηση χάρης, η οποία εκτείνεται σε 226 σελίδες, επικαλείται διάφορα στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ιστορικό κακοποίησης που βίωσε η Πάικ κατά την παιδική της ηλικία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ψυχική της κατάσταση και την ηλικία της τη στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η θέση της πολιτείας και οι νομικές εξελίξεις

Το Tennessee Department of Correction έχει ήδη προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση του προγραμματισμού της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ. Η πολιτεία έχει επίσης ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής των δημοσιογράφων που θα παραστούν ως μάρτυρες στην εκτέλεση, τηρώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Από την πλευρά της, η πολιτεία έχει υποστηρίξει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της θανατηφόρας ένεσης. Τον Αύγουστο, ένας ειδικός δικαστικός λειτουργός εξέτασε την προσφυγή της Πάικ και έκρινε ότι η πλευρά της δεν κατάφερε να αποδείξει πως το πρωτόκολλο εκτέλεσης δημιουργεί ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρού πόνου ή περιττής ταλαιπωρίας. Αυτή η απόφαση ενισχύει τη θέση της πολιτείας ως προς την εκτέλεση της ποινής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta