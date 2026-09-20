Σοβαρό περιστατικό που φέρεται να συνδέεται με τη δράση αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη απέτρεψε η Ελληνική Αστυνομία. Οι Αρχές εντόπισαν οπλισμό ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, προοριζόταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του οπλισμού.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Interpol και υπηρεσίες του εξωτερικού, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 36 και 30 ετών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση του οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου.

Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο. Ο ένας εκ των συλληφθέντων κρατούσε μια χάρτινη συσκευασία, ενώ ο δεύτερος κρατούσε μια μπλε τσάντα. Στο εσωτερικό αυτών των συσκευασιών εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, τα οποία κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Ο οπλισμός που εντοπίστηκε

Μεταξύ του οπλισμού που βρέθηκε, περιλαμβάνονταν ένα στρατιωτικού τύπου όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης, το οποίο διέθετε διόπτρα ακριβείας. Επίσης, εντοπίστηκε ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, καθώς και ασύρματοι και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Ο συγκεκριμένος οπλισμός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνδεόταν με το σχέδιο εκτέλεσης του συμβολαίου θανάτου.

Συνδέσεις με την τουρκική μαφία

Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την ανάκρισή του ότι είχε παραλάβει τον οπλισμό στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο άτομο στην Ευκαρπία. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα όπλα προορίζονταν αρχικά για έναν 49χρονο Τούρκο, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη συνέχεια, ο οπλισμός θα παραδιδόταν σε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Daltonlar.

Οι Daltonlar είναι μια τουρκική εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, οι Αρχές φέρεται να είχαν πληροφορίες για σχέδιο εκτέλεσης μέλους αντίπαλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη, κάτι που οδήγησε στην κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Εξελίξεις μετά τις απολογίες

Η εξέλιξη που έχει προκαλέσει ερωτήματα αφορά την τύχη των δύο συλληφθέντων μετά τις απολογίες τους. Ο 36χρονος Τούρκος, αφού απολογήθηκε στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές τον μήνα. Παρομοίως, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 30χρονος Έλληνας μετά την απολογία του, με την υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Οι δύο άνδρες δεν προφυλακίστηκαν, παρά το γεγονός ότι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον οπλισμό. Ο οπλισμός αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, συνδεόταν με το σχέδιο εκτέλεσης του συμβολαίου θανάτου, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις.

Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από το σχέδιο της εκτέλεσης, ποιος ήταν ο ακριβής στόχος του συμβολαίου θανάτου και σε ποιον προοριζόταν τελικά ο συγκεκριμένος οπλισμός. Οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta