Ο Αλέξης Γιαννούλιας διεκδικεί τη δημαρχία του Σικάγου

Στο Σικάγο, η μάχη για την επόμενη δημαρχιακή θητεία έχει ήδη αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, με τον Αλέξη Γιαννούλια να ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία από τις πιο προβεβλημένες πολιτικές θέσεις της αμερικανικής μεγαλούπολης. Η εκλογική αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2027 και ο 50χρονος πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος μπαίνει στην κούρσα έχοντας πίσω του δύο δεκαετίες πολιτικής διαδρομής.

Ο Γιαννούλιας διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα, καθώς έχει συγκεντρώσει περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές από προηγούμενες πολιτικές του εκστρατείες, ποσό που του δίνει σημαντικό προβάδισμα.

Η μάχη για τη δημαρχία του Σικάγου

Η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία του Σικάγου έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2027. Ο Αλέξης Γιαννούλιας, ένας 50χρονος πολιτικός που ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, διεκδικεί τη θέση, βασιζόμενος σε μία πολιτική διαδρομή που εκτείνεται σε δύο δεκαετίες.

Στο πολιτικό σκηνικό του Σικάγο, όπου οι προεκλογικές καμπάνιες απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, το ποσό των περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει συγκεντρώσει ο Γιαννούλιας από δωρεές θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό του προσδίδει ένα αξιοσημείωτο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στην εκλογική αναμέτρηση

Το ενδιαφέρον για την ελληνική κοινότητα της περιοχής είναι αυξημένο, καθώς στην ίδια εκλογική αναμέτρηση υπάρχει και μία ακόμη Ελληνίδα που έχει εκδηλώσει πρόθεση να διεκδικήσει τη δημαρχία, η Μαρία Πάππας. Η Πάππας φέρεται να ξεκινά την προσπάθειά της με περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια.

Στο Σικάγο υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 50.000 Έλληνες, ενώ αρκετοί ακόμη βρίσκονται στις περιφερειακές περιοχές της πόλης. Η παρουσία δύο Ελλήνων υποψηφίων προσδίδει, εκ των πραγμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική κοινότητα. Η μητέρα του Αλέξη Γιαννούλια, Άννα, εξακολουθεί να ζει στην περιοχή και η οικογένεια διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Η ιστορία της οικογένειας Γιαννούλια

Η ιστορία της οικογένειας Γιαννούλια στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από τη μεταναστευτική διαδρομή των γονιών του Αλέξη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1970. Αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής και περισσότερες ευκαιρίες για την οικογένειά τους.

Ο πατέρας του, Αλέκος, είχε καταγωγή από τα Καλάβρυτα και ξεκίνησε επαγγελματικά πουλώντας τουρσί, ενώ η μητέρα του, Άννα, με καταγωγή από τα Σφακιά, εργαζόταν σε πολυκατάστημα. Με τα χρόνια, η οικογένεια κατάφερε να δημιουργήσει μία σημαντική επιχειρηματική παρουσία. Με τα χρήματα από τις δουλειές τους μπήκαν στο χώρο του real estate και έφτιαξαν κτηματομεσιτικό γραφείο, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος αδελφός του Αλέξη.

Στη συνέχεια, η οικογένεια ίδρυσε και την Brodway Bank, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ιλινόις.

Η τραγωδία και η πορεία του Αλέξη Γιαννούλια

Τα καλοκαίρια, ο Αλέκος Γιαννούλιας επέστρεφε μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα για διακοπές. Το 2005, ωστόσο, μία τραγωδία άλλαξε τη ζωή της οικογένειας, καθώς ο Αλέκος πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Λαμπίρη της Αχαΐας.

Ο Αλέξης Γιαννούλιας ακολούθησε αρχικά ακαδημαϊκή πορεία στα οικονομικά, σπουδάζοντας στα πανεπιστήμια του Σικάγο και της Βοστόνης. Στη συνέχεια, όμως, έκανε μία μάλλον απρόβλεπτη επαγγελματική στροφή και ασχολήθηκε με το μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki