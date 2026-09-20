Η Μαργαρίτα Παπανδρέου οδηγείται στην τελευταία της κατοικία: Το αντίο στην μαχήτρια των γυναικείων δικαιωμάτων

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, πολιτικοί και φίλοι συγκεντρώνονται σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας και φεμινίστριας θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, όπως ανακοινώθηκε από τον γιο της, πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της Ελλάδας.

Το τελευταίο αντίο στην Αθήνα

Η τελετή της πολιτικής κηδείας λαμβάνει χώρα σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, πολιτικών προσωπικοτήτων και φίλων, αναμένεται να παραστεί για να αποχαιρετήσει την εκλιπούσα. Η ανακοίνωση για την ώρα και τον τόπο της κηδείας έγινε από τον γιο της, Γιώργο Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος. Η προσφορά της στα γυναικεία δικαιώματα στη χώρα μας θεωρείται καθοριστική, καθώς άλλαξε για πάντα το τοπίο της ισότητας.

Μια ζωή αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 χρόνων, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία. Υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια, με τη δράση της να συνδέεται άρρηκτα με την προώθηση των γυναικείων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Η μακρά της διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας χαρακτηρίστηκε από τον αδιάκοπο αγώνα της για την ισότητα.

Μετά τη Μεταπολίτευση, αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή του φεμινιστικού κινήματος. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), έναν οργανισμό που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για τη νομική και κοινωνική ισότητα των γυναικών. Η δράση της ΕΓΕ, υπό την καθοδήγησή της, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Οι διεκδικήσεις που άλλαξαν την Ελλάδα

Η δράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές διεκδικήσεις της εποχής που οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών των διεκδικήσεων ήταν η κατάργηση της προίκας, ένα θεσμός που περιόριζε την αυτονομία των γυναικών και ενίσχυε τις ανισότητες. Επίσης, αγωνίστηκε για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής στους πολίτες.

Παράλληλα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ισότητα στην οικογένεια, προωθώντας ένα πιο δίκαιο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Οι προσπάθειές της συνέβαλαν καθοριστικά στην προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και νομικής ζωής.

Οι τελευταίες στιγμές και η επιθυμία για δωρεές

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου, στο Φάληρο. Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, με την οικογένεια να έχει ενημερωθεί σχετικά από τον γιατρό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της, στις τελευταίες της στιγμές. Η οικογένειά της ζήτησε, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα». Η κίνηση αυτή συνδέει τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου με τη στήριξη του έργου ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η ζωή της Μαργαρίτας Τσαντ Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, στην πόλη Όουκ Παρκ του Ιλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951. Η ζωή της σημαδεύτηκε από την ενεργό της συμμετοχή στα κοινά και την αφοσίωσή της στις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης.

Η πορεία της, από τη γέννησή της στις ΗΠΑ μέχρι την εγκατάστασή της στην Ελλάδα και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο φεμινιστικό κίνημα, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας. Η κληρονομιά της ως μαχήτριας των γυναικείων δικαιωμάτων παραμένει ζωντανή.

Με πληροφορίες από: Newsit