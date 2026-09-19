Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το σαββατοκύριακο: η οδός Αθηνάς γίνεται πεζόδρομος για 24 ώρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το προσεχές σαββατοκύριακο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λόγω της διοργάνωσης «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο». Από το βράδυ του Σαββάτου έως αργά το βράδυ της Κυριακής, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Η οδός Αθηνάς, ειδικότερα, θα παραδοθεί για ένα ολόκληρο 24ωρο σε πεζούς και ποδηλάτες, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Προσωρινές απαγορεύσεις διέλευσης και οδηγίες για τους οδηγούς

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσουν έως τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία και δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Οι οδηγοί που προγραμματίζουν να κινηθούν στην καρδιά της πόλης καλούνται να λάβουν υπόψη τους αυτές τις προσωρινές απαγορεύσεις. Τα μέτρα επηρεάζουν όχι μόνο βασικές οδικές αρτηρίες αλλά και τις κάθετες οδούς τους, δημιουργώντας αλλαγές στην κίνηση. Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», μεταμορφώνοντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η οδός Αθηνάς θα παραμείνει χωρίς αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο 24ωρο, ξεκινώντας από τις 20:00 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνοντας στις 20:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του εικοσιτετραώρου, ο δρόμος θα παραδοθεί πλήρως σε πεζούς και ποδηλάτες, προσφέροντας έναν ελεύθερο χώρο για αθλητισμό, πολιτισμό και ψυχαγωγία. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τη δυνατότητα αξιοποίησης του δημόσιου χώρου με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η διοργάνωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, καθώς και της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η οποία εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου. Μέσω αυτών των εκδηλώσεων, προβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες επιλογές για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η διοργάνωση αυτή προσφέρει την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να βιώσουν το κέντρο της πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο, μακριά από τον θόρυβο και την κίνηση των οχημάτων. Η μετατροπή της οδού Αθηνάς σε πεζόδρομο για ένα 24ωρο αποτελεί μια συμβολική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τα οφέλη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο για να προσφέρει ψυχαγωγία και δημιουργικές διεξόδους σε μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, κινηματογράφο, αθλητισμό, ποδήλατο και δημιουργικά εργαστήρια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οι εκδηλώσεις ξεκινούν με έναν ελεύθερο περίπατο στην οδό Αθηνάς, από τις 20:00 έως τις 20:30. Ο περίπατος θα ξεκινήσει από την περιοχή της Ευριπίδου με κατεύθυνση προς το Μοναστηράκι. Αμέσως μετά, ακολουθεί το Athens Disco, ένα υπαίθριο πάρτι έναρξης που θα διαρκέσει από τις 20:00 έως τις 23:00. Η βραδιά θα συνεχιστεί με το Midnight Express, μια πρωτότυπη δράση που μετατρέπει τον δρόμο σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, φιλοξενώντας τρεις διαδοχικές προβολές από τις 23:30 έως τις 05:30 τα ξημερώματα.

Πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα

Για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αναλυτικά για το σύνολο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και για τις λεπτομερείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μαζί με τις σχετικές οδηγίες για την κυκλοφορία, μπορεί να βρεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι cityfestival.thisisathens.org.

Με πληροφορίες από: Gazzetta