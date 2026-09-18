Το Paris Match εξετάζει τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το γαλλικό περιοδικό Paris Match εστιάζει στο θεσμικό κενό που υπάρχει γύρω από τις λεγόμενες θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα. Η προσοχή του περιοδικού στρέφεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την έρευνα που διεξάγεται σχετικά με την ιδιωτική δομή όπου βρισκόταν ο γνωστός τραγουδιστής. Το δημοσίευμα εξετάζει ειδικότερα την ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή μπορεί να πραγματοποιείται.

Το ενδιαφέρον του Paris Match και η υπόθεση Μαζωνάκη

Το Paris Match συνδέει την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας ιδιωτικών δομών. Αυτές οι δομές παρέχουν υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως αντιγηραντικές ή αναγεννητικές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της ελληνικής λαϊκής σκηνής, απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική δομή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού, ο τραγουδιστής επρόκειτο να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην εν λόγω εγκατάσταση. Η έρευνα γύρω από αυτή την ιδιωτική δομή βρίσκεται σε εξέλιξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και η χρήση της

Η πλασμαφαίρεση περιγράφεται από το Paris Match ως μια ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα του ασθενούς. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται αρχικά για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζεται για τη θεραπεία διαφόρων παθολογιών, συμπεριλαμβανομένων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ίδια ιατρική διαδικασία έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογή και σε πρακτικές που προβάλλονται ως θεραπείες αντιγήρανσης και μακροζωίας. Το γαλλικό περιοδικό, με αφετηρία την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, θέτει το ερώτημα εάν μια τέτοια ιατρική πράξη μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτική δομή και, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή της.

Το θεσμικό κενό και οι ιδιωτικές δομές

Σημαντικό μέρος του δημοσιεύματος του Paris Match αφιερώνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες πρακτικές στην Ελλάδα. Το περιοδικό εξετάζει τις σχετικές τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τον τομέα των θεραπειών αντιγήρανσης. Ο υπουργός έχει αναφερθεί σε αυτόν τον τομέα ως μια «γκρίζα ζώνη» που χρήζει επανεξέτασης.

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, το δημοσίευμα διευρύνει τη συζήτηση στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι ιδιωτικές δομές που προσφέρουν υπηρεσίες αντιγήρανσης στη χώρα μας. Το Paris Match υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφήνεια και εποπτεία σε έναν τομέα που φαίνεται να παρουσιάζει κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει υποστηρίξει ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός είχε ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως ανέφερε ο ίδιος, διέθετε άδεια λειτουργίας απλού παθολογικού ιατρείου.

Ωστόσο, δεν είχε άδεια για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης της πλασμαφαίρεσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει μεταφέρει τη θέση ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν «απολύτως παράνομη». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις δικές του αναφορές, η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται ρητά να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καθιστώντας την πρακτική στην ιδιωτική δομή μη σύννομη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis