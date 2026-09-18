Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες ξέσπασαν σε χώρο όπου βρίσκονται πεταμένα απορρίμματα, λάστιχα και παλέτες, με αποτέλεσμα πυκνοί μαύροι καπνοί να έχουν καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, εστάλη μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να λάβουν προληπτικά μέτρα.

Το σημείο της πυρκαγιάς και τα καιόμενα υλικά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου, στου Ρέντη Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο της πυρκαγιάς αναπτύχθηκε σε ένα οικόπεδο όπου υπήρχε μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Αυτά περιελάμβαναν σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες, υλικά που συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Επιπλέον, στο σημείο της πυρκαγιάς υπήρχε έντονη ξηρή βλάστηση, καθώς και πλαστικά και ελαστικά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να έχουν φουντώσει. Μία από τις πηγές αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε δίπλα στη Λεωφόρο Κηφισού, σε αποθήκη εργοστασίου που περιείχε λάστιχα και παλέτες, γεγονός που εξηγεί τον πυκνό καπνό και την αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ωστόσο, λόγω της έκτασης και της φύσης των καιόμενων υλικών, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Στη συνέχεια, στο σημείο βρέθηκαν 18 με 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι προσπαθούσαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη με υδροφόρα. Ο βασικός στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά οικόπεδα που διαθέτουν ξηρή βλάστηση, η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω τις φλόγες.

Το μήνυμα του 112 και οι οδηγίες προς τους πολίτες

Εξαιτίας των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή και καθιστούν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Το μήνυμα ενημέρωνε τους πολίτες για την πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους.

Οι οδηγίες προς τους κατοίκους ήταν σαφείς: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποφύγουν την εισροή καπνού, και να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιπλέον, καλούνταν να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους εν μέσω της έντονης ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τους μαύρους καπνούς που αναδύονται από την καύση των απορριμμάτων και των ελαστικών.

Διερεύνηση των αιτιών και χρόνος εκδήλωσης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό της πυρκαγιάς γύρω στις 14:45 το μεσημέρι της Παρασκευής. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν απαραίτητη, δεδομένης της φύσης των καιόμενων υλικών και του κινδύνου επέκτασης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες στον οικοπεδικό χώρο, όπου καίγονταν σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες, προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή και η αιτία της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis