ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη ανοίγει ο φάκελος των ανανεώσεων

Με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε 11 συνολικά μεταγραφές, ο φόρτος εργασίας για τους επιτελείς του Δικέφαλου δεν μειώθηκε. Αντιθέτως, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ομάδα, αυτό των ανανεώσεων συμβολαίων.

Ένας διψήφιος αριθμός συμβολαίων λήγει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και συζητήσεις. Οι πρώτες επαφές για την παραμονή ποδοσφαιριστών έχουν ήδη ξεκινήσει, με τους Άντριγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Μιχαηλίδη να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων.

Ο μεγάλος αριθμός των συμβολαίων που λήγουν

Ο αριθμός των συμβολαίων που ολοκληρώνονται στο τέλος της σεζόν έχει φτάσει σε διψήφιο επίπεδο, δημιουργώντας μια σημαντική πρόκληση για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αυτή η κατάσταση αφορά ένα ευρύ φάσμα ποδοσφαιριστών, συμπεριλαμβανομένων και παικτών πρώτης γραμμής.

Εκτός από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με τη μορφή δανεισμού – τους Μπάνζα, Εντιαγιέ, Γιάκιτς και Ντιέγκο Κόστα, για τους οποίους οι ρήτρες αγοράς θεωρούνται δεδομένες – ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για το μέλλον άλλων 16 ποδοσφαιριστών. Ανάμεσα σε αυτούς τους 16, περιλαμβάνονται και ονόματα που θεωρούνται πρωτοκλασάτα για την ομάδα.

Οι κατηγορίες των ποδοσφαιριστών με εκκρεμότητες

Οι εκκρεμότητες στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Στον τελευταίο χρόνο των συμβολαίων τους βρίσκονται παίκτες όπως οι Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Πέλκας και Καμαρά, οι οποίοι αποτελούν βασικά στελέχη της ομάδας.

Παράλληλα, στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ. Μια ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι νεαροί Τσοπούρογλου, Μπέρδος και Κοσίδης, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τους τρεις τερματοφύλακες: Παβλένκα, Μοναστηρλής και Μπαλωμένος. Επιπλέον, το επόμενο καλοκαίρι θα τεθεί σε εκκρεμότητα και το μέλλον των Τάισον και Σανταμαρία, οι οποίοι έχουν υπογράψει μονοετή συμβόλαια συνεργασίας.

Η ανάγκη για άμεσες συζητήσεις

Με βάση τον μεγάλο αριθμό των συμβολαίων που λήγουν, είναι εύκολα αντιληπτό ότι, θεωρητικά, ο ΠΑΟΚ θα βρισκόταν στην ανάγκη να δημιουργήσει μια νέα ομάδα από την αρχή το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι επιτελείς του Δικέφαλου δεν μπορούν να αναμένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για να ξεκινήσουν τις απαραίτητες συζητήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να αρχίσουν σύντομα, καθώς η έγκαιρη επίλυση των συμβολαϊκών εκκρεμοτήτων κρίνεται απαραίτητη για τον σχεδιασμό της ομάδας. Η διοίκηση έχει ήδη θέσει σε προτεραιότητα την έναρξη των επαφών, ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη συνέχεια του αγωνιστικού πλάνου.

Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδης οι πρώτοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των συμβολαίων τους είναι ο Άντριγια Ζίβκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Κάποιες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, σηματοδοτώντας την πρόθεση τόσο της ομάδας όσο και των ίδιων των παικτών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Παρόλα αυτά, για την οριστικοποίηση των συμφωνιών, θα πρέπει να συμφωνηθούν και οι οικονομικοί όροι των νέων συμβολαίων. Η επίτευξη κοινού εδάφους σε αυτό το κομμάτι είναι καθοριστική για την παραμονή των δύο ποδοσφαιριστών στον Δικέφαλο.

Το προφίλ του Άντριγια Ζίβκοβιτς

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Άντριγια Ζίβκοβιτς, διανύει την έβδομη σεζόν του με τα ασπρόμαυρα, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει καταγράψει ιστορικές πρωτιές που τον καθιστούν ξεχωριστό στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής είναι ο κάτοχος του ρεκόρ με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα είναι και ο παίκτης που έχει μοιράσει τις περισσότερες ασίστ στους συμπαίκτες του, φτάνοντας τις 71. Ο Ζίβκοβιτς ακολουθεί τον δρόμο του Βιεϊρίνια, έχοντας δεθεί βαθιά με τον Δικέφαλο και έχοντας δημιουργήσει οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta