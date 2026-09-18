Χαλκιδική: 17χρονος μαθητής κατέρρευσε στο σχολείο του, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος κατέρρευσε το πρωί στην αυλή του σχολείου του, του 1ου ΓΕΛ Πευκοχωρίου, στη Χαλκιδική. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Ο ανήλικος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έπεσε στο έδαφος, ενώ κατά την πτώση φέρεται να χτύπησε και στο κεφάλι. Μετά την αρχική διακομιδή, ο μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάρρευση στην αυλή του σχολείου

Το πρωί της Παρασκευής, ένας 17χρονος μαθητής του 1ου Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου βρέθηκε σε δυσχερή θέση, καθώς κατέρρευσε εντός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην αυλή του σχολείου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο ανήλικος, ο οποίος φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Η πτώση του μαθητή ήταν σοβαρή, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια αυτής, χτύπησε και στο κεφάλι. Αυτό το γεγονός προσέθεσε στην ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, καθιστώντας την άμεση ιατρική παρέμβαση ακόμα πιο επιτακτική. Η εικόνα του αναίσθητου μαθητή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους παρευρισκόμενους, οδηγώντας σε κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Άμεση ανταπόκριση και πρώτες βοήθειες

Μετά την κατάρρευση του 17χρονου, η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο του περιστατικού, έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, έφτασε χωρίς καθυστέρηση ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, γιατρός από το Κέντρο Υγείας της περιοχής κλήθηκε και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο μαθητή, εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του.

Η σοβαρότητα της κατάστασης του 17χρονου κατέστησε αναγκαία την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο. Αρχικά, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Ωστόσο, οι ιατροί εκεί έκριναν ότι χρειαζόταν εξειδικευμένη φροντίδα και εντατική παρακολούθηση, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για περαιτέρω μεταφορά του σε μεγαλύτερη νοσηλευτική μονάδα.

Μεταφορά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο 17χρονος μαθητής διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να λάβει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Η διακομιδή έγινε με κάθε δυνατή ταχύτητα, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Κατά την άφιξή του στο Ιπποκράτειο, ο ανήλικος εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Εκεί, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ζωτικές του λειτουργίες. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κρίσιμη, και καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos