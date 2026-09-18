Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο στον Ρέντη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς καίγονται εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός. Λόγω της έντασης του φαινομένου, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών σε ετοιμότητα.

Επιχείρηση κατάσβεσης σε εξέλιξη

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς. Αρχικά, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Λόγω της έκτασης και της φύσης της πυρκαγιάς, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση των δυνάμεων. Έτσι, ο αριθμός των πυροσβεστών αυξήθηκε σε 12 και τα οχήματα σε πέντε. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμει και μία υδροφόρα του δήμου, προκειμένου να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στο έργο των πυροσβεστών και να ενισχύσει την παροχή νερού.

Πυκνοί καπνοί από εύφλεκτα υλικά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα απορρίμματα και διάφορα εύφλεκτα υλικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, μεταξύ των υλικών που καίγονται περιλαμβάνονται λάστιχα και παλέτες. Η παρουσία αυτών των υλικών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαίτερα πυκνού μαύρου καπνού.

Ο καπνός είναι τόσο έντονος που γίνεται ορατός από μεγάλη απόσταση, καλύπτοντας την ευρύτερη περιοχή του Ρέντη και πέρα από αυτήν. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος 112, το οποίο απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους των γύρω περιοχών, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να λάβουν τυχόν απαραίτητα μέτρα.

Η τοποθεσία της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκδηλώνεται σε υπαίθριο χώρο. Η ακριβής τοποθεσία της είναι στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, εντός των ορίων του Ρέντη. Αυτή η περιοχή, χαρακτηριζόμενη από την ύπαρξη οικοπέδων με αποθηκευμένα υλικά, συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και στην ένταση του φαινομένου.

Η επιλογή της τοποθεσίας για την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών σε υπαίθριο χώρο αποτελεί παράγοντα που επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς διευκόλυνε την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην άμεση αντιμετώπιση του μετώπου, προκειμένου να περιορίσουν την περαιτέρω εξάπλωση των φλογών σε γειτονικές περιοχές.

Διερεύνηση αιτιών και απουσία τραυματισμών

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τυχόν τραυματισμούς ατόμων από την πυρκαγιά. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές ζημιές σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή περιουσίες, καθώς η προτεραιότητα παραμένει στην κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο θα αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στον συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο.

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της φωτιάς

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς στον Ρέντη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν το έργο τους, προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

Αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εικόνα της φωτιάς, την πορεία της κατάσβεσης και τυχόν εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των γύρω περιοχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta