Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης μετά από απειλές 33χρονης

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, σε αμαξοστοιχία του Metro-North στη Νέα Υόρκη, η οποία κατευθυνόταν προς τον σταθμό Grand Central. Μια 33χρονη γυναίκα απείλησε τους επιβάτες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και οδηγώντας στην απότομη ακινητοποίηση του τρένου. Περίπου 60 επιβάτες προχώρησαν σε εκκένωση πηδώντας από τα παράθυρα κινδύνου, ενώ οι αρχές παρενέβησαν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων.

Το περιστατικό στο Metro-North

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε αμαξοστοιχία του Metro-North, η οποία είχε αναχωρήσει στις 07:12 από το Νιου Κάνααν του Κονέκτικατ. Προορισμός του τρένου ήταν ο κεντρικός σταθμός Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε απότομα, ελάχιστα μέτρα πριν την είσοδο στον σταθμό, όταν κάποιος τράβηξε το φρένο κινδύνου. Αφορμή για αυτή την αναστάτωση στάθηκε η συμπεριφορά μιας 33χρονης γυναίκας.

Απειλές και κρίση πανικού

Η 33χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κρίση πανικού, άρχισε να φωνάζει προς το πλήθος των επιβατών. Η φράση της «Αυτή θα είναι η τελευταία μέρα σας στη Γη» προκάλεσε άμεσο φόβο και αναστάτωση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως ανέφερε η Αρχή Μεταφορών της Μητροπολιτικής Περιοχής (MTA), η γυναίκα έβαλε το χέρι της μέσα στην τσάντα της. Αυτή η κίνηση ώθησε έναν επιβάτη να φωνάξει πως ενδεχομένως διέθετε όπλο, κλιμακώνοντας τον πανικό.

Η εκκένωση των επιβατών

Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό της MTA διατήρησε τις πόρτες του τρένου κλειστές, καθώς αυτό είχε ακινητοποιηθεί πριν φτάσει στην αποβάθρα, ο πανικός οδήγησε σε δραματικές ενέργειες. Περίπου 60 επιβάτες παραβίασαν δύο παράθυρα κινδύνου και προχώρησαν σε εκκένωση.

Οι επιβάτες αυτοί περπάτησαν πάνω στις ράγες με κατεύθυνση προς τον σταθμό. Ένας επιβάτης δήλωσε αργότερα πως ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν η πρόκληση ποδοπατήματος, ειδικά για τους ηλικιωμένους που βρίσκονταν μέσα στο τρένο.

Άμεση επέμβαση των αρχών

Μόλις αντιλήφθηκαν την κατάσταση, οι αστυνομικοί της MTA που βρίσκονταν στο Grand Central αντέδρασαν άμεσα. Διέκοψαν αμέσως την ηλεκτροδότηση της τρίτης γραμμής και συνόδευσαν την ομάδα των επιβατών που είχαν εκκενώσει σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, το ρεύμα αποκαταστάθηκε και το τρένο μετακινήθηκε στην αποβάθρα. Εκεί, οι υπόλοιποι 650 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας το περιστατικό.

Κατάσταση της 33χρονης και κατηγορίες

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τέσσερις επιβάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες λόγω του έντονου στρες που βίωσαν. Η 33χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Bellevue για ψυχιατρική αξιολόγηση.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα, που αφορά την απειλή πρόκλησης μαζικής βλάβης, καθώς και για κακούργημα, για διενέργεια τρομοκρατικής απειλής. Παρά τις ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στον χώρο του περιστατικού δεν εντοπίστηκε κανένα όπλο.

Σχόλιο πρώην διευθυντή αστυνομίας

Ο Ρόμπερτ Μπόις, πρώην διευθυντής ερευνών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, σχολίασε το συμβάν. Ανέφερε πως οι επιβάτες έπραξαν σωστά απομακρυνόμενοι από την πηγή του κινδύνου.

Ο κ. Μπόις υπογράμμισε πως σε τέτοιες καταστάσεις, η προσωπική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta