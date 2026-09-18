Φωτιά σε σκουπίδια στον Ρέντη: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ήχησε το 112

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε υπαίθριο χώρο στον Ρέντη, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, με τους πυκνούς καπνούς να οδηγούν στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να λάβουν προληπτικά μέτρα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν για την πλήρη κατάσβεση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η αρχική κινητοποίηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 το μεσημέρι της Παρασκευής, σε έναν υπαίθριο χώρο που βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντη Αττικής. Το σημείο της εστίας εντοπίζεται συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά αφορούσε σκουπίδια που είχαν συγκεντρωθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στις δυνάμες που αναπτύχθηκαν περιλαμβανόταν και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο συνέδραμε στο έργο της πυρόσβεσης.

Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και της ανάγκης για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων στο σημείο. Έτσι, λίγο αργότερα, ο αριθμός των πυροσβεστών που επιχειρούσαν για την κατάσβεση αυξήθηκε στους 18.

Οι ενισχυμένες δυνάμεις περιλάμβαναν επίσης περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, φτάνοντας συνολικά τα 7, τα οποία συνέχισαν τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Οι υδροφόρες των ΟΤΑ εξακολουθούσαν να συνδράμουν ενεργά στο δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Μήνυμα από το 112 για προστασία των κατοίκων

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Το μήνυμα αυτό απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.

Η ενεργοποίηση του 112 κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πυκνών καπνών που προέρχονταν από την πυρκαγιά και κατευθύνονταν προς τις κατοικημένες περιοχές. Το μήνυμα ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τους καλούσε να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες ήταν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Με την ολοκλήρωση των προσπαθειών κατάσβεσης και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, θα ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Το κλιμάκιο θα αναλάβει να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διενεργήσει τις απαραίτητες έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στον υπαίθριο χώρο του Ρέντη. Η διερεύνηση είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση τυχόν ευθυνών και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki