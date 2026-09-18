Η οδός Αθηνάς κλείνει για το φεστιβάλ «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» αυτό το Σαββατοκύριακο

Το κέντρο της Αθήνας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η οδός Αθηνάς θα κλείσει για τα αυτοκίνητα, ανοίγοντας τους δρόμους της πόλης στους πολίτες. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα εκτενές πρόγραμμα δωρεάν δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, μετατρέποντας έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας.

Η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε πεζόδρομο

Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, στις 8, και θα διαρκέσει για ένα ολόκληρο 24ωρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οδός Αθηνάς θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, δίνοντας χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις διάφορες εκδηλώσεις. Αυτή η μεταμόρφωση ενός πολυσύχναστου δρόμου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να βιώσουν το κέντρο της πόλης με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης να κλείνουν, με την οδό Αθηνάς να αποτελεί τον πυρήνα των εκδηλώσεων. Η κεντρική οδός, που συνήθως σφύζει από αυτοκίνητα, θα γεμίσει με ανθρώπους που θα περπατήσουν, θα χορέψουν και θα γιορτάσουν στην πόλη, απολαμβάνοντας μια εμπειρία βιώσιμης κινητικότητας.

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά της δράσης

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, υλοποιεί τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο». Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία των βιώσιμων μεταφορών και της μείωσης της χρήσης αυτοκινήτων στις αστικές περιοχές. Παράλληλα, η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η οποία εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, τονίζοντας: «Αυτό το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουμε στην οδό Αθηνάς. Για 24 ώρες, χωρίς αυτοκίνητα, δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και στον πολιτισμό. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί και να δούμε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αλλιώς».

Πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι πλούσιο και ποικίλο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων για όλες τις ηλικίες. Το Σάββατο το βράδυ, οι συμμετέοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα Disco Street Party, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν μεταμεσονύκτιες κινηματογραφικές προβολές του Midnight Express. Αυτό το μουσικό ξεκίνημα σηματοδοτεί την έναρξη του 24ωρου της βιώσιμης κινητικότητας, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περπατήσουν, να χορέψουν και να γιορτάσουν στην πόλη.

Ο άδειος από οχήματα δρόμος θα γεμίσει με τη νοσταλγία του σελιλόιντ και μερικές από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές κούρσες της μεγάλης οθόνης, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους παρευρισκόμενους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό την Κυριακή, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων.

Δράσεις για σώμα, νου και αθλητισμό

Την Κυριακή, η οδός Αθηνάς θα φιλοξενήσει δράσεις αφιερωμένες στο σώμα και τον νου, με δασκάλους γιόγκα να καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε ένα πρωινό γεμάτο χαλάρωση και ευεξία. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στον αθλητισμό, με τη διοργάνωση παραολυμπιακών αθλημάτων. Με την καθοδήγηση αθλητών και προπονητών, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν αυτά τα αθλήματα και θα ανακαλύψουν στην πράξη τη σημασία της τεχνικής, της συγκέντρωσης, της συνεργασίας και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως skateboard και εργαστήρια ποδηλάτου, προσφέροντας ευκαιρίες για εκμάθηση και διασκέδαση. Για τους μικρότερους φίλους, έχουν προβλεφθεί παιδικές και περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ η οδός Αθηνάς θα μεταμορφωθεί σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι γιγαντιαίων διαστάσεων, προσκαλώντας σε παιχνίδι και δημιουργικότητα.

Ολοκλήρωση με μουσική εκδήλωση

Το 24ωρο των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής με το «Μπαλκόνι του Papazό», μια ζωντανή μετάδοση από τον Ελληνικό 93.2. Αυτή η μουσική εκδήλωση θα προσφέρει ένα ευχάριστο κλείσιμο στις δραστηριότητες, αφήνοντας μια γιορτινή νότα στην καρδιά της πόλης. Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να συμμετάσχουν, να διασκεδάσουν και να δουν την Αθήνα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και της αξιοποίησης του δημόβσιου χώρου.

Με πληροφορίες από: Reader