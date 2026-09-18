Μεγάλη φωτιά στον Ρέντη: Πυκνός καπνός σκέπασε την περιοχή

Μία μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου του 2026, σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντη. Η φωτιά έχει προκαλέσει την εκτεταμένη καύση σκουπιδιών, ελαστικών και παλετών, με αποτέλεσμα την κάλυψη της ευρύτερης περιοχής από πυκνό μαύρο καπνό. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και τα υλικά που καίγονται

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντη. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα συγκεκριμένο οικόπεδο. Αυτό το οικόπεδο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, περιέχει πεταμένα σκουπίδια, καθώς και λάστιχα και παλέτες. Όλα αυτά τα υλικά έχουν αρπάξει φωτιά, τροφοδοτώντας την πυρκαγιά.

Η παρουσία των σκουπιδιών, των ελαστικών και των παλετών στο οικόπεδο συνέβαλε στην ένταση και την εξάπλωση της φωτιάς. Η καύση αυτών των υλικών είναι η αιτία για την έκλυση του πυκνού καπνού που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή. Οι αρχικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτά τα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στο οικόπεδο στον Ρέντη.

Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή

Μία από τις άμεσες συνέπειες της πυρκαγιάς είναι η δημιουργία και εξάπλωση πυκνού μαύρου καπνού. Αυτός ο καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή του Ρέντη, δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η ορατότητα στην περιοχή έχει επηρεαστεί σημαντικά λόγω του πυκνού μαύρου καπνού που προέρχεται από την καύση των υλικών.

Ο μαύρος καπνός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πυκνός, έχει γίνει ορατός από μεγάλη απόσταση, σηματοδοτώντας την έκταση του συμβάντος. Η κάλυψη της περιοχής από τον καπνό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς στον Ρέντη. Αυτή η κατάσταση έχει προκληθεί αποκλειστικά εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται στο οικόπεδο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Άμεσα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο οικόπεδο του Ρέντη έχουν μεταβεί έξι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες αυτοί επιχειρούν ενεργά για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Την επιχείρηση κατάσβεσης υποστηρίζουν και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά, μαζί με το προσωπικό, βρίσκονται στο σημείο της πυρκαγιάς και συμβάλλουν στις προσπάθειες. Η παρουσία των έξι πυροσβεστών και των δύο οχημάτων δείχνει την άμεση ανταπόκριση των αρχών στο περιστατικό, με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης.

Το χρονικό πλαίσιο του συμβάντος

Η πυρκαγιά στον Ρέντη εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η ακριβής ημερομηνία του συμβάντος είναι η 18η Σεπτεμβρίου του έτους 2026. Το γεγονός έλαβε χώρα κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπως αναφέρουν οι διαθέσιμες πληροφορίες. Η άμεση εκδήλωση της φωτιάς εκείνη την ώρα οδήγησε στην ταχεία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το χρονικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, δηλαδή το μεσημέρι της συγκεκριμένης Παρασκευής, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του περιστατικού. Η φωτιά ξεκίνησε την 18.9.26, επηρεάζοντας την περιοχή του Ρέντη με την έκλυση πυκνού καπνού και την καύση των υλικών που βρίσκονταν στο οικόπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit