Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκι 4 ετών περιπλανιόταν μόνο του στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα

Ένα σοβαρό περιστατικό απασχόλησε τις αρχές και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιπλανάται μόνο του το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ρωξάνης, στο κέντρο της πόλης. Η άμεση κινητοποίηση περαστικών και της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 29χρονης μητέρας του παιδιού. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με την ίδια να αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ο εντοπισμός του ανήλικου κοριτσιού

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οι κάτοικοι και οι περαστικοί στην οδό Ρωξάνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έγιναν μάρτυρες ενός ανησυχητικού γεγονότος. Ένα κοριτσάκι, ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του, χωρίς την παρουσία ή την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Η εικόνα του μικρού παιδιού να βρίσκεται αβοήθητο στον δρόμο προκάλεσε την άμεση αντίδραση των πολιτών που αντιλήφθηκαν την κατάσταση.

Οι περαστικοί, ανησυχώντας για την ασφάλεια του παιδιού, δεν δίστασαν να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η κίνησή τους αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού και την προστασία της ανήλικης, καθώς επέτρεψε την ταχεία επέμβαση των οργάνων της τάξης.

Η κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης

Μετά την ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών από τους περαστικούς, η Άμεση Δράση κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή της οδού Ρωξάνης και στα γύρω στενά, με στόχο να εντοπίσουν τους γονείς ή κηδεμόνες του 4χρονου κοριτσιού. Η προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση της ασφάλειας του παιδιού και η διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε μόνο του.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης απέδωσαν καρπούς. Μετά από συστηματική αναζήτηση στην περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν την 29χρονη μητέρα του ανήλικου κοριτσιού. Ο εντοπισμός της μητέρας ήταν το πρώτο βήμα για τη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Η σύλληψη της μητέρας και οι κατηγορίες

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, η 29χρονη μητέρα συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το παιδί να περιπλανάται μόνο του κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές. Η πράξη της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει συγκεκριμένες νομικές συνέπειες.

Σε βάρος της 29χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς το 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη ενηλίκου σε πολυσύχναστο σημείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης του περιστατικού.

Η πορεία προς τις δικαστικές αρχές

Μετά τη σύλληψή της και τον σχηματισμό της δικογραφίας, η 29χρονη μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Εκεί θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν το 4χρονο παιδί της να περιπλανάται μόνο του στην οδό Ρωξάνης. Η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει τις περαιτέρω νομικές ευθύνες της και τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση και άμεση αντίδραση από την πλευρά των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων. Η άμεση παρέμβαση των περαστικών και η ταχύτητα με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικές αρχές συνέβαλαν στην επίλυση της κατάστασης και την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki