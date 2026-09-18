Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε έπειτα από μία συνεδρία πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το ζευγάρι βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως και η προσωρινή τους κράτηση έχει προκαλέσει την πλήρη αντίθεσή τους.

Η μεταφορά και τα πρώτα αιτήματα

Η μεταφορά των προφυλακισθέντων στις φυλακές πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, λίγο μετά τις 06:30 το πρωί. Η 56χρονη γιατρός προσήχθη με συμβατικό όχημα της Ασφάλειας από το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Κατά την παραμονή της στα κρατητήρια, η 56χρονη ζήτησε τροφή και αλλαξιά ρούχων. Ο σύζυγός της, αρχικά, αρνούνταν να δεχτεί φαγητό και νερό, έχοντας ανακοινώσει και ξεκινήσει απεργία πείνας από την προηγούμενη Τετάρτη (16/9) διαμαρτυρόμενος για την προφυλάκισή του. Ωστόσο, με την άφιξή του στις φυλακές, δήλωσε επίσημα ότι διακόπτει την απεργία πείνας και δίψας και πλέον σιτίζεται κανονικά.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση. Όπως έχει επισημάνει ο ποινικολόγος τους, Θεόδωρος Μαντάς, αναμένεται να ασκήσουν προσφυγή κατά του εντάλματος, μια νομική κίνηση η οποία υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα για να εξεταστεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συμβεί τον επόμενο μήνα.

Συνθήκες κράτησης και απομόνωση

Οι δύο γιατροί κρατούνται σε ειδικά κελιά και σε καθεστώς απομόνωσης. Η διεύθυνση των φυλακών έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την προστασία των δύο κρατουμένων, καθώς το κλίμα είναι τεταμένο. Για την αποφυγή απρόοπτων καταστάσεων, αποφασίστηκε το ζευγάρι να προαυλίζεται αυστηρά σε καθεστώς απομόνωσης και υπό αυξημένη επιτήρηση σε ελεγχόμενους χώρους.

Η 56χρονη ιατρός Ιωάννα Γάκα τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, δίπλα ακριβώς στο ιατρείο, σε θάλαμο όπου βρίσκονται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων. Στο ίδιο κελί κρατούνταν μέχρι χθες η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας. Αντίστοιχα, ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος οδηγήθηκε στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας δύο με τριών ατόμων, μαζί με συγκρατούμενους.

Η αντίδραση των κρατουμένων και το πανό «Για πάντα Μαζώ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα πρόσωπο με τεράστια απήχηση στις φυλακές Κορυδαλλού, έχοντας μάλιστα παραχωρήσει το 2023 μια μεγάλη συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τις κρατούμενες. Το κλίμα στη φυλακή είναι τεταμένο, ειδικά στη γυναικεία πτέρυγα.

Πολλές από τις γυναίκες κρατούμενες ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κρεμάσει πανό που λέει «Για πάντα Μαζώ», εκφράζοντας έτσι τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στον τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν να τοποθετηθεί τηλεόραση στα κελιά τους.

Δηλώσεις και στάση των κατηγορουμένων

Η 56χρονη ιατρός Ιωάννα Γάκα δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Συνεχώς ρωτάει: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στους συγκρατούμενούς του ανέφερε: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Οικονομικές έρευνες και περιουσιακά στοιχεία

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν και σε οικονομικό επίπεδο. Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για ενδελεχή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Στόχος των αρμόδιων κλιμακίων είναι να ερευνηθεί εξονυχιστικά εάν υφίστανται ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικά κλιμάκια της Αρχής αναμένεται να εξετάσουν αναλυτικά την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον οι έρευνες αναδείξουν τέτοια στοιχεία, η Αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, παραδίδοντας τον σχετικό φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και μία παράνομη σάουνα που έχει βρεθεί σε ένα άλλο ιατρείο τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos