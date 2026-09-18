Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ηλεκτρονική και πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτημάτων έχει οριστεί έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η νέα προθεσμία αφορά τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της αρχικής περιόδου, η οποία ήταν από τις 30 Ιουνίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2026. Αυτή η παράταση δίνει την ευκαιρία σε όσους έχασαν την πρώτη προθεσμία να διεκδικήσουν το επίδομα.

Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, εξασφαλίζοντας την ευκολία και την ταχύτητα στην υποβολή των απαραίτητων στοιχείων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4172/2013 (Α’ 167), θεωρείται ότι βαρύνει τον φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή ο κηδεμόνας που έχει την οικονομική ευθύνη για τον φοιτητή.

Σε περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, ο δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας ο οποίος βαρύνει τον φοιτητή και τον έχει δηλώσει ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική του δήλωση. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης από τον κατάλληλο δικαιούχο.

Είσοδος στην πλατφόρμα και συναίνεση

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες, είτε πρόκειται για τον γονέα είτε για τον ίδιο τον φοιτητή, θα χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Συγκεκριμένα, απαιτείται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password) που τους έχει χορηγηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet ισοδυναμεί με δήλωση συναίνεσης του δικαιούχου για τη διασταύρωση των στοιχείων του. Αυτό επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθή καταβολή του επιδόματος στους πραγματικούς δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr