Εξαρθρώθηκε οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για απάτες με κλωνοποίηση φωνών

Μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) για κλωνοποίηση φωνών, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η οργάνωση φέρεται να είχε αποκομίσει περιουσιακό όφελος που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσε διάφορα προσχήματα για να εξαπατήσει τα θύματα.

Η δράση της ομάδας τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Επιχείρηση και συλλήψεις στη Νέα Ιωνία

Η επιχείρηση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, όπου συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης. Οι συλλήψεις έγιναν τη στιγμή που οι δύο άνδρες είχαν μόλις αφαιρέσει τιμαλφή αξίας 30.000 ευρώ από σπίτι θύματος.

Πρόκειται για έναν 23χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες» της εγκληματικής ομάδας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το όφελος από αυτές να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Δομή και δράση της οργάνωσης

Η εξάρθρωση της οργάνωσης ήρθε μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία αποκάλυψαν την ύπαρξη της εγκληματικής ομάδας τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026. Η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή, με μέλη που είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους, όπως διευθυντικούς, καθώς και ρόλους «τηλεφωνητών» και «εισπρακτόρων».

Ο ρόλος των «τηλεφωνητών» ήταν να εντοπίζουν υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες ενέργειές τους.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εξαπάτηση

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνταν για να ενισχύσει την πειστικότητα του προσχηματικού σεναρίου και να κάμψει τυχόν αμφιβολίες του θύματος.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Χρησιμοποιούσαν επίσης προσχήματα όπως υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή εκπροσώπου εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες ή επιφυλάξεις, του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενικό ή άλλο οικείο του πρόσωπο, προκειμένου δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει. Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι, κατά περίπτωση, ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης συνομιλίας, αποκτούσαν δε

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr