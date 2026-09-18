Ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο Μαζωνάκη προκαλεί από τη φυλακή

Σε μια δήλωση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις φέρεται να προέβη ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μαζί με τη σύζυγό του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο θάνατος του τραγουδιστή σημειώθηκε εντός του ιδιωτικού ιατρείου του ζευγαριού, γεγονός που οδήγησε στην απαγγελία σοβαρών κατηγοριών εις βάρος τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από πολύωρες απολογίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ενώ οι δηλώσεις του γιατρού από το σωφρονιστικό κατάστημα προσθέτουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η δήλωση του γιατρού από τον Κορυδαλλό

Ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος κρατείται απομονωμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να προέβη σε μια εξοργιστική δήλωση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι είπε: «το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου, εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ».

Συνεχίζοντας την αμφιλεγόμενη δήλωσή του, ο γιατρός φέρεται να πρόσθεσε: «Ήταν θέμα χρόνου να “φύγει” ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα». Αυτή η τοποθέτηση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς αφήνει υπονοούμενα για την κατάσταση της υγείας του θανόντος.

Οι κατηγορίες και η προφυλάκιση

Ο γιατρός και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως. Η σοβαρότητα της κατηγορίας οδήγησε στην άμεση προφυλάκισή τους, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η απόφαση για την προφυλάκιση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και του εισαγγελέα, υπογραμμίζοντας το βάρος των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι πολύωρες απολογίες των δύο κατηγορουμένων δεν φαίνεται να έπεισαν τις αρχές για την αθωότητά τους.

Η μεταγωγή στις φυλακές

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στις φυλακές πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17/9). Η γιατρός έφτασε στον Κορυδαλλό λίγο πριν από τις 07:00, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρθηκε στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα λίγο αργότερα, προερχόμενος από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Ο 58χρονος γιατρός έχει τοποθετηθεί στην Έκτη Πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ, είχε εξαγγείλει απεργία πείνας, την οποία όμως ανακάλεσε, δηλώνοντας ότι θα σιτίζεται κανονικά πλέον.

Μέριμνα των αρχών για την ασφάλεια των κατηγορουμένων

Βασική μέριμνα των σωφρονιστικών αρχών είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένταση μεταξύ των κρατουμένων σχετικά με την υπόθεση, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο γιατροί τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστούς και ειδικά επιλεγμένους χώρους εντός των φυλακών. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει ότι θα παραμείνουν μακριά από τους υπόλοιπους κρατουμένους, αποτρέποντας τυχόν επεισόδια ή απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας.

Το παρελθόν του Γιώργου Μαζωνάκη με τις φυλακές

Η ένταση που παρατηρείται μεταξύ των κρατουμένων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να συνδέεται και με το παρελθόν του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, γεγονός που ενδεχομένως τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε ένα μέρος του σωφρονιστικού πληθυσμού.

Αυτή η σύνδεση του θανόντος με το περιβάλλον των φυλακών ίσως εξηγεί εν μέρει τις αντιδράσεις και την ένταση που καταγράφονται μεταξύ των κρατουμένων, καθιστώντας την προστασία των δύο κατηγορουμένων ακόμα πιο σημαντική για τις σωφρονιστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader