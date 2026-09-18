Πτολεμαΐδα: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών – Μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε την Τετάρτη (16/9) η Ελληνική Αστυνομία στην Πτολεμαΐδα, έπειτα από τον εντοπισμό εργαστηρίου καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ φυτά κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε πρώιμη ανάπτυξη, σηματοδοτώντας την εξάρθρωση μιας παράνομης δραστηριότητας.

Ο εντοπισμός του εργαστηρίου στην Πτολεμαΐδα

Οι αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των συστηματικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε στοχευμένη έρευνα στην οικία ενός 44χρονου άνδρα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, και είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό ενός πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι του υπόπτου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου. Ο χώρος αυτός είχε μετατραπεί σε εγκατάσταση αποκλειστικά για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών κάνναβης, με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ανάπτυξη τέτοιων φυτών.

Ειδικές συνθήκες καλλιέργειας με σύστημα φωτισμού και θερμότητας

Το εργαστήριο που εντοπίστηκε στην κατοικία του 44χρονου ήταν εξοπλισμένο με ένα προηγμένο σύστημα, το οποίο είχε σχεδιαστεί για τη δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών. Αυτό το σύστημα ήταν κρίσιμο για την επιτυχή υδροπονική καλλιέργεια των φυτών κάνναβης.

Πιο αναλυτικά, περιλάμβανε ειδικό φωτισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και μηχανισμούς ρύθμισης της θερμότητας. Οι συνθήκες αυτές ρυθμίζονταν με ακρίβεια, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών, επιτρέποντας την καλλιέργειά τους σε εσωτερικό χώρο, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Τα κατασχεθέντα φυτά κάνναβης και ο εξοπλισμός

Κατά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας εντός του χώρου καλλιέργειας, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των ναρκωτικών φυτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ φυτά κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, υποδεικνύοντας ότι η παράνομη καλλιέργεια ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Πέρα από τα ίδια τα φυτά, κατασχέθηκε και ο πλήρης εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία των ιδανικών συνθηκών καλλιέργειας. Αυτά τα ευρήματα, τόσο τα φυτά όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, αποτελούν πλέον βασικά αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος του 44χρονου άνδρα.

Η προανάκριση και η ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης

Την προανάκριση για την υπόθεση της καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών στην Πτολεμαΐδα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί του τμήματος εργάστηκαν για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και τεκμηρίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία με τον πλέον ενδελεχή και πλήρη τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και τη σύνταξη της δικογραφίας, ο 44χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του έχει χαρακτηριστεί ως κακουργηματικού χαρακτήρα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο άνδρας για την παράνομη δραστηριότητά του.

Με πληροφορίες από: Topontiki