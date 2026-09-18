ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη και επέκταση εκτός Αττικής αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών νερού στην Ελλάδα

Ένας νέος κύκλος επενδύσεων στις υποδομές νερού βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση των δικτύων, την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάγκη για ανθεκτικότερα συστήματα ύδρευσης είναι επιτακτική, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη λειψυδρία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη γήρανση ενός σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ διεκδικεί κεντρικό ρόλο, σχεδιάζοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων της και τη μετεξέλιξή της σε μια «ευφυή εταιρεία ύδρευσης».

Νέοι στόχοι για τις υδάτινες υποδομές

Το επενδυτικό στοίχημα για τις υδάτινες υποδομές δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στην κατασκευή νέων έργων. Αντιθέτως, το επίκεντρο μετατοπίζεται στην αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση των ήδη υπαρχόντων δικτύων. Στόχος είναι η παράταση της λειτουργικής τους ζωής, η μείωση των κινδύνων και η ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως προβλήματα.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση της υδροδότησης ακόμη και σε συνθήκες κρίσης. Οι ανάγκες για επενδύσεις αυξάνονται συνεχώς, καθώς οι εταιρείες και οι οργανισμοί ύδρευσης καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα πολλαπλές κατηγορίες κινδύνων, όπως η ξηρασία, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η φυσική γήρανση των υποδομών. Σε αυτά προστίθενται πλέον και οι κυβερνοαπειλές, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Η επέκταση της ΕΥΔΑΠ εκτός Αττικής

Στο νέο τοπίο των υδάτινων υποδομών, η ΕΥΔΑΠ διεκδικεί έναν κεντρικό ρόλο, σχεδιάζοντας την επέκταση της δραστηριότητάς της πέρα από τα σημερινά γεωγραφικά της όρια, δηλαδή εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε ότι η επιχείρηση φιλοδοξεί να αποτελέσει τεχνικό και επιχειρησιακό εταίρο της Πολιτείας στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα του νερού. Οι σχεδιασμοί αυτοί για την επόμενη ημέρα των υδάτινων υποδομών παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εκδήλωση «Υδάτινες Συμμαχίες», η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από το ΤΕΕ, το ΤΜΕΔΕ, την ΕΥΔΑΠ και το We Are Greece.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη

Στον άμεσο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται η μετάβαση σε ένα περισσότερο ψηφιοποιημένο μοντέλο λειτουργίας. Η εταιρεία στοχεύει στη σταδιακή μετεξέλιξή της σε μια «ευφυή εταιρεία ύδρευσης», αξιοποιώντας δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Η αξιοποίηση δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη παρακολούθηση των δικτύων, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων. Επιπλέον, θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του συστήματος και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ανθεκτικές υποδομές

Στο χρηματοδοτικό σκέλος των επενδύσεων, το ΤΜΕΔΕ επιδιώκει να διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού και εγγυοδοτικού οικοσυστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει έργα νέας γενιάς στον τομέα του νερού.

Η βασική κατεύθυνση είναι η ανθεκτικότητα των υποδομών να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο επενδυτικό χαρακτηριστικό. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να συνδεθεί άμεσα και αποτελεσματικά με τη χρηματοδότηση των έργων. Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται πρόταση για τη δημιουργία ενός μόνιμου εθνικού πόρου για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών.

Με πληροφορίες από: Topontiki