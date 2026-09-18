Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Μύκονο

Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντός του χώρου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Άνω Μεράς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρμόδιων αρχών.

Η φωτιά στο ξενοδοχείο

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στις 18 Σεπτεμβρίου, σε ένα δωμάτιο προσωρινής διαμονής που βρίσκεται σε ξενοδοχείο στην Άνω Μερά της Μυκόνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν τις πρώτες πρωινές ώρες, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση επέμβαση.

Η φωτιά, αν και χαρακτηρίστηκε ως μικρής έκτασης, είχε ως αποτέλεσμα την τραγική ανακάλυψη ενός άνδρα εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκαν οι φλόγες. Η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο του ξενοδοχείου στην Άνω Μερά. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στον τόπο του συμβάντος με σκοπό να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Οι πυροσβέστες, κατά την άφιξή τους, χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του δωματίου όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση. Μετά την είσοδό τους, ξεκίνησαν τις ενέργειες κατάσβεσης, ενώ παράλληλα διενεργούσαν έρευνα στον χώρο για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Ο εντοπισμός του άνδρα

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο. Αρχικά, τα στοιχεία του άνδρα ήταν αγνώστων στοιχείων, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για Έλληνα υπήκοο.

Η ανακάλυψη του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του προσέδωσε τραγική διάσταση στο περιστατικό της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κατάλυμα. Οι προσπάθειες για την παροχή βοήθειας ξεκίνησαν αμέσως μετά τον εντοπισμό του, ωστόσο η εξέλιξη ήταν δυστυχώς τραγική.

Η φύση της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν μικρής έκτασης. Οι άμεσες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλαν στον αποτελεσματικό περιορισμό της, χωρίς να υπάρξει επέκταση των φλογών σε παρακείμενους χώρους ή άλλα δωμάτια του καταλύματος.

Η μικρή έκταση της φωτιάς δεν εμπόδισε την τραγική εξέλιξη με τον εντοπισμό του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Η πυροσβεστική υπηρεσία ολοκλήρωσε την κατάσβεση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του υπόλοιπου κτιρίου και των γύρω περιοχών.

Η προανάκριση για το περιστατικό

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό του άνδρα, την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, η Αρμόδια Ανακριτική Αρχή, καθώς και οι αστυνομικές αρχές, διερευνούν επισταμένως τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και επήλθε η τραγική κατάληξη.

Η διαδικασία της προανάκρισης θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα του περιστατικού, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο. Οι αρχές εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου και έχει συγκλονίσει τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos