Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενός γεγονότος που σημάδεψε βαθιά την Ελλάδα και αποτέλεσε ορόσημο στον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Ο 34χρονος μουσικός έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, στελέχους της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, σε μια νύχτα στο Κερατσίνι που οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις οργής. Η δολοφονία αυτή υπήρξε το έναυσμα για την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, με τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης να γίνονται υπό τη σκιά πρόσφατων εξελίξεων.

Η νύχτα που «μάτωσε» την Ελλάδα

Το ξημέρωμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 έμελλε να αποτελέσει ένα «μαύρο» πρωινό για το Κερατσίνι. Οι στίχοι που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου στο τραγούδι «Μαλαματένια Λόγια», το οποίο μελοποίησε μοναδικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος και κυκλοφόρησε επίσημα στον δίσκο «Θητεία» την άνοιξη του 1974, πέντε χρόνια πριν καν γεννηθεί ο Παύλος Φύσσας, περιγράφουν προφητικά την τραγική αυτή ημέρα.

Πριν από 13 χρόνια, η δολοφονία του 34χρονου μουσικού μετατράπηκε σε ορόσημο ενάντια στον φασισμό. Παράλληλα, η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, αναδείχθηκε σε μάνα-σύμβολο ολόκληρης της χώρας, εκπροσωπώντας τον αγώνα για δικαιοσύνη.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Κερατσίνι

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013. Ο Παύλος Φύσσας, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του και μια παρέα 8-10 ατόμων, μετέβη στην καφετέρια «Κοράλι» για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και μια μικρότερη ομάδα δύο-τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η ένταση μεταξύ των δύο παρεών δεν άργησε να ξεσπάσει. Σχεδόν αμέσως, η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις, με τον Ιωάννη Άγγο, υπεύθυνο ασφάλειας της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, να βρίσκεται ανάμεσά τους.

Η κινητοποίηση των μελών της Χρυσής Αυγής

Ο Ιωάννης Άγγος, όπως ομολόγησε αργότερα στις ανακρίτριες, επικοινώνησε με τον ιεραρχικά ανώτερό του. Αυτός ήταν ο Καζαντζόγλου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος πολιτικής δράσης της Τοπικής Οργάνωσης. Ο Άγγος του έδωσε το «στίγμα» της παρουσίας του Παύλου Φύσσα και της παρέας του στο μαγαζί, πληροφορώντας τον για την κατάσταση.

Το έγκλημα, το οποίο από τα πρώτα λεπτά αποδόθηκε σε ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Οι ανακρίσεις που ακολούθησαν ενέπλεξαν και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για να «ξηλωθεί το πουλόβερ» της εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό της χαρακτήρα.

Η επέμβαση της αστυνομίας και η ιστορική καταδίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία την επομένη της δολοφονίας, στις 23:57:42 δέχθηκε κλήση για μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα που είχε συγκεντρωθεί στη συμβολή οδών. Ο Παύλος Φύσσας, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 και ήταν γνωστός στην underground ραπ σκηνή ως Killah P, έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς ήταν στέλεχος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία του 34χρονου μουσικού οδήγησε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τη χώρα και τον αγώνα κατά του φασισμού.

Εκδηλώσεις μνήμης στη σκιά της αποφυλάκισης Κασιδιάρη

Οι φετινές εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, 13 χρόνια μετά τη νύχτα που «μάτωσε» την Ελλάδα, πραγματοποιούνται στην σκιά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε, το καταδικασμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (15/9).

Με πληροφορίες από: Enikos