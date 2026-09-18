Κλειστός ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω καπνών

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκε σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό καπνού στο εσωτερικό του σταθμού τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία ΤΗΕΜΑ, το συμβάν ενεργοποίησε άμεσα τα συστήματα πυρασφάλειας και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ ο σταθμός παραμένει κλειστός για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Ο εντοπισμός καπνού και η άμεση αντίδραση

Συγκεκριμένα, στις 00:25 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, εντοπίστηκε καπνός εντός του σταθμού «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση αυτή διαπίστωση οδήγησε στην αυτόματη ενεργοποίηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας που διαθέτει ο σταθμός, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΤΗΕΜΑ.

Για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού, εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία των επιβατών και του προσωπικού, καθώς και στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης που μπορεί να προκύψει σε έναν δημόσιο χώρο.

Εκκένωση του σταθμού και ενημέρωση αρχών

Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε άμεσα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας επιβάτης ή προσωπικό εντός του χώρου που θα μπορούσε να κινδυνεύσει από την παρουσία καπνού. Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη και αποτελεσματικότητα, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ενημερώθηκε αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να συνδράμει στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Η λειτουργία του Μετρό αναδιαμορφώθηκε αναλόγως, ώστε να μην επηρεαστούν οι υπόλοιποι σταθμοί και η ασφάλεια των δρομολογίων που εκτελούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η αιτία του συμβάντος

Μετά την άφιξη των αρχών και την εκκένωση του σταθμού, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος από τα τεχνικά συνεργεία της ΤΗΕΜΑ σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν ως στόχο τον εντοπισμό της πηγής του καπνού και τη διαπίστωση της ακριβούς αιτίας που προκάλεσε το συμβάν στο σταθμό «Αγίας Σοφίας».

Από τον ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Ο συγκεκριμένος πυκνωτής βρισκόταν εγκατεστημένος σε τεχνικό χώρο εντός του σταθμού, μακριά από τους χώρους που χρησιμοποιούν οι επιβάτες. Η αστοχία αυτή οδήγησε στην παραγωγή καπνού, κάτι που ενεργοποίησε τα συστήματα ασφαλείας.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας για αποκατάσταση και ελέγχους

Λόγω της αστοχίας του πυκνωτή και της ανάγκης για πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας, η ΤΗΕΜΑ ενημέρωσε ότι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία του σταθμού για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής διακοπής, θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης που προκάλεσε το συμβάν. Επιπλέον, θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και εκτενείς έλεγχοι ασφαλείας, ώστε να επιβεβαιωθεί η πλήρης λειτουργικότητα και η ασφάλεια όλων των συστημάτων πριν την επαναλειτουργία του σταθμού για το επιβατικό κοινό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit