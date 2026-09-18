Το Typhoon Project απομάκρυνε πάνω από 25 εκατ. απορρίμματα από ελληνικές παραλίες

Περισσότερα από 25,8 εκατομμύρια απορρίμματα, με συνολικό βάρος που ξεπερνά τα 1,1 εκατομμύρια κιλά, έχουν απομακρυνθεί από σχεδόν 5.000 δυσπρόσιτες ελληνικές παραλίες. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Typhoon Project, μιας πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το οποίο δραστηριοποιείται εδώ και επτά χρόνια. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019, βρίσκεται πλέον στον δεύτερο κύκλο καθαρισμών, συνδυάζοντας την πρακτική παρέμβαση με την επιστημονική έρευνα και συστηματική συλλογή δεδομένων.

Εκτεταμένη παρέμβαση σε δυσπρόσιτες ακτές

Το Typhoon Project έχει αναλάβει ένα εκτεταμένο έργο καθαρισμού σε δυσπρόσιτες και απρόσιτες ακτές της Ελλάδας, επιχειρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρέμβαση αυτή είναι συνεχής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παράκτιων περιοχών σε όλη τη χώρα. Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρά το μέγεθος της προσπάθειας, καθώς αντιστοιχεί σε 1.638 κοντέινερ.

Από την έναρξη του το 2019, το πρόγραμμα έχει καταφέρει να προσεγγίσει και να καθαρίσει σχεδόν 5.000 παραλίες, απομακρύνοντας εκατομμύρια τεμάχια απορριμμάτων. Αυτή η συστηματική δράση έχει ως στόχο όχι μόνο την άμεση απορρύπανση των ακτών αλλά και τη μακροπρόθεσμη προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος από τη συσσώρευση θαλάσσιων απορριμμάτων.

Σημασία των επαναλαμβανόμενων καθαρισμών και βελτίωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τις ακτές στις οποίες το Typhoon Project έχει πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει το πρόγραμμα, στις παραλίες που επισκέπτεται εκ νέου, καταγράφεται κατά μέσο όρο βελτίωση της τάξης του 80%.

Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής και συνεχούς παρέμβασης, έναντι των αποσπασματικών δράσεων. Η επανάληψη των καθαρισμών συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση καθαρών ακτών και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης σε βάθος χρόνου, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας του προγράμματος.

Επιστημονική έρευνα και βάση δεδομένων

Παράλληλα με τους καθαρισμούς, το Typhoon Project συνδυάζει την απομάκρυνση των απορριμμάτων με επιστημονική έρευνα και συστηματική συλλογή δεδομένων. Μέσα από την καταγραφή των ευρημάτων που εντοπίζονται στις ακτές, έχει δημιουργηθεί η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παράκτιων απορριμμάτων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την περαιτέρω επιστημονική έρευνα, καθώς και για την καλύτερη αποτύπωση των πηγών και των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας ρύπανσης. Η συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπισή του.

Το πρόβλημα των πλαστικών και η διεύρυνση του έργου

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα του προγράμματος είναι η εκτεταμένη παρουσία πλαστικών απορριμμάτων. Τα πλαστικά, με την πάροδο του χρόνου, διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τόσο τον εντοπισμό όσο και την απομάκρυνσή τους από τις ακτές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές κοινωνίες και άλλοι φορείς, με στόχο τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στο πεδίο να χρησιμοποιούνται για νέες εφαρμογές και παρεμβάσεις. Μετά από επτά χρόνια λειτουργίας, το Typhoon Project επεκτείνει πλέον τη δραστηριότητά του πέρα από τους απλούς καθαρισμούς, συνδέοντας τη συλλογή δεδομένων με δράσεις έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρόληψης της παράκτιας ρύπανσης, ενισχύοντας τη συνολική του προσφορά στο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki