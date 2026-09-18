Κουρκουμάς: Το μπαχαρικό που μελετάται για τη βελτίωση μνήμης και συγκέντρωσης

Μετά την ηλικία των 40 ετών, η μνήμη και η συγκέντρωση αποτελούν ζητήματα που απασχολούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Συχνά, εμφανίζονται φαινόμενα όπως η «εγκεφαλική ομίχλη» και η δυσκολία συγκέντρωσης, ωθώντας πολλούς στην αναζήτηση λύσεων. Στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας έχει βρεθεί ένα φυσικό συστατικό, η κουρκουμίνη, η οποία αποτελεί τη βασική δραστική ουσία ενός πολύ γνωστού μπαχαρικού, του κουρκουμά.

Ο κουρκουμάς στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας

Ενώ τα προβλήματα συγκέντρωσης και η θολή σκέψη οδηγούν πολλούς στη χρήση εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής, οι επιστήμονες παρακολουθούν εδώ και χρόνια μια πιο απλή ουσία: τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς, παρόλο που αποτελεί βασικό συστατικό της ινδικής κουζίνας, είναι λιγότερο διαδεδομένος στην παραδοσιακή δυτική μαγειρική.

Παρ’ όλα αυτά, έχει εμπνεύσει ένα ολοένα και αυξανόμενο σύνολο ερευνών γύρω από την υγεία του εγκεφάλου. Η κουρκουμίνη, η δραστική του ουσία, μελετάται εντατικά για τις πιθανές επιδράσεις της στη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μνήμη.

Εργαστηριακά ευρήματα και νόσος Αλτσχάιμερ

Σε εργαστηριακό επίπεδο, η κουρκουμίνη έχει δείξει δράση ενάντια στις φλεγμονές του εγκεφάλου. Επίσης, έχει φανεί ότι δρα ενάντια σε δείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Biotechnology Advances περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο η κουρκουμίνη μπορεί να επιβραδύνει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών βήτα-αμυλοειδούς και ταυ.

Αυτές οι πρωτεΐνες συνδέονται άμεσα με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Παράλληλα, η κουρκουμίνη υποστηρίζει τη δημιουργία νέων νευρώνων, γεγονός που θεωρείται σημαντικό για τη διατήρηση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Ο μηχανισμός δράσης της κουρκουμίνης στον εγκέφαλο

Ο μηχανισμός δράσης της κουρκουμίνης στον εγκέφαλο περιλαμβάνει την αναστολή της ενεργοποίησης του NF-κB. Ο NF-κB είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που ευθύνεται για την παραγωγή μιας σειράς προφλεγμονωδών ουσιών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου.

Επιπρόσθετα, η κουρκουμίνη ενισχύει τον νευροτροφικό παράγοντα BDNF. Ο BDNF είναι καθοριστικός για τη νευροπλαστικότητα, μια διαδικασία που επιτρέπει στον εγκέφαλο να προσαρμόζεται και να σχηματίζει νέες συνδέσεις. Είναι επίσης σημαντικός για τη μνήμη και την ανθεκτικότητα στο στρες, συμβάλλοντας στη γενικότερη υγεία και λειτουργία του εγκεφάλου.

Η πρόκληση της βιοδιαθεσιμότητας και η απορρόφηση

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, υπάρχει μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά την κουρκουμίνη: η βιοδιαθεσιμότητά της. Λιγότερο από το 1% της κουρκουμίνης που καταναλώνεται καταφέρνει να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι μια εξαιρετικά επιλεκτική μεμβράνη που προστατεύει τον εγκέφαλό μας από επιβλαβείς ουσίες.

Για τον λόγο αυτό, οι κλινικές δοκιμές δεν χρησιμοποιούν απλή σκόνη μπαχαρικού. Αντίθετα, χρησιμοποιούν ειδικά σκευάσματα που είναι σχεδιασμένα να αυξάνουν την απορρόφηση της κουρκουμίνης. Αυτά τα σκευάσματα συχνά συνδυάζονται με λιπαρά ή με εκχύλισμα μαύρου πιπεριού, γνωστό ως πιπερίνη, προκειμένου να βελτιωθεί η διέλευσή της στον οργανισμό και στον εγκέφαλο.

Με πληροφορίες από: Enikos