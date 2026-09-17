Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον Μπαρτζώκα: «Δεν είναι το ίδιο ήρεμο άτομο που είναι εκτός γηπέδου»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παραχώρησε συνέντευξη στη σελίδα της EuroLeague, λίγο πριν από το Σούπερ Καπ στο Άμπου Ντάμπι. Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Ολυμπιακό, καθώς και στην προσαρμογή του στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Επιπλέον, μίλησε για τη νέα καθημερινότητά του με τους συμπαίκτες του και τη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η νέα αρχή στον Ολυμπιακό

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ άφησε πίσω του τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, τον Ερυθρό Αστέρα, για να ενταχθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή η μετακίνηση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, καθώς πλέον δουλεύει υπό τις οδηγίες του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα. Η συνέντευξη δόθηκε ενόψει του Σούπερ Καπ, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό αγώνα.

Ο γκαρντ από την Αμερική περιέγραψε τη μετάβασή του ως μια δύσκολη απόφαση, ειδικά όσον αφορά την αποχώρηση από την προηγούμενη ομάδα του. Ωστόσο, εξέφρασε την αφοσίωσή του στο νέο του ρόλο και την πρόκληση που αντιμετωπίζει με την ένταξή του στο σύστημα του Ολυμπιακού.

Η πρόκληση της προσαρμογής στο σύστημα

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ δήλωσε ότι η προσαρμογή στο νέο σύστημα δεν είναι εύκολη, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του. Παρόλο που έχει παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια και έχει μια κατανόηση του συστήματος, τόνισε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του να παρακολουθείς και του να συμμετέχεις ενεργά σε αυτό. Είναι διαφορετικό να είσαι θεατής από το να πρέπει να εφαρμόζεις τα πάντα στην πράξη, ζωντανά.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να προσαρμόσει το στιλ παιχνιδιού του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Εκτίμησε ότι αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί λίγο χρόνο, κάτι που θεωρεί απολύτως φυσιολογικό για κάθε νέα αρχή σε μια ομάδα.

Κατανόηση των συμπαικτών και της ομάδας

Ο Αμερικανός γκαρντ εξήγησε ότι η πλήρης προσαρμογή απαιτεί χρόνο, ειδικά για τον τρόπο που ο ίδιος μελετά τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να μάθει σε ποια θέση τους αρέσει να έχουν την μπάλα, πώς προτιμούν να σκοράρουν και από ποια πλευρά του γηπέδου αισθάνονται πιο άνετα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να κατανοήσει τα συστήματα και να μπορεί να διαλέγει το κατάλληλο σύστημα για τον κάθε παίκτη, ανάλογα με τη στιγμή του αγώνα.

Εκτός από τα αγωνιστικά στοιχεία, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναφέρθηκε και στην κατανόηση των προσωπικοτήτων των συμπαικτών του. Είπε ότι πρέπει να βλέπει ποιος χρειάζεται να ακουμπήσει την μπάλα, ποιος δεν την έχει ακουμπήσει για λίγο ή ποιος είναι «on fire» εκείνη τη στιγμή. Διευκρίνισε ότι όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ομάδα για δύο ή τρία χρόνια, όπως συνέβη πέρυσι με τον ίδιο στον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τον Ολυμπιακό και το σύστημά του, δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να κατανοήσει όλα αυτά τα στοιχεία, αν και σίγουρα θα απαιτηθεί χρόνος για να αφομοιώσει όλες τις συνήθειες και τα αγαπημένα σημεία των συμπαικτών του στο γήπεδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μέσα και έξω από το γήπεδο

Σχετικά με τον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δήλωσε ότι είναι εκπληκτικός. Τόνισε ότι μπορεί κανείς να καταλάβει πως ο Μπαρτζώκας είναι πολύ παθιασμένος με το μπάσκετ και ότι εκτός γηπέδου είναι ένας πολύ χαλαρός τύπος. Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ παρατήρησε μια αλλαγή στον χαρακτήρα του προπονητή όταν ξεκινά το παιχνίδι.

«Προφανώς, όταν ξεκινά το παιχνίδι, κάτι αλλάζει και αυτό μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως έτσι πρέπει να είναι ένας προπονητής, καθώς και ο ίδιος είναι λίγο-πολύ το ίδιο. «Είμαι αρκετά ήρεμος εκτός γηπέδου και μετά συμβαίνει κάτι στο παιχνίδι και είναι σαν, ποιος είναι αυτός ο τύπος; Δεν είναι το ίδιο ήρεμο άτομο που είναι εκτός γηπέδου», ανέφερε. Κατέληξε λέγοντας ότι σίγουρα το καταλαβαίνει και το αποδέχεται αυτό το χαρακτηριστικό του προπονητή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta