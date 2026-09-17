Ο δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τα Athens ESG Awards για επιχειρήσεις και πολίτες

Έναν νέο ετήσιο θεσμό, τα Athens ESG Awards, εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο να μεταφέρει τις αρχές του ESG από τη θεωρία στην πράξη. Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο και φιλοδοξεί να καταστήσει το ESG μέρος της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και της τοπικής οικονομίας. Τα βραβεία απευθύνονται σε δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ δίνεται ειδική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο νέος θεσμός και οι στόχοι του

Τα Athens ESG Awards επικεντρώνονται στους τρεις βασικούς πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων να ενσωματώσει τις αρχές του ESG στην καρδιά της λειτουργίας της πόλης.

Ο στόχος δεν είναι απλώς η συμμόρφωση με ένα πλαίσιο, αλλά η ενεργή εφαρμογή αυτών των αρχών στην καθημερινότητα. Η πρώτη τελετή απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Η σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στον σχεδιασμό του νέου θεσμού, μια ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να τους παρέχει πρόσβαση σε πρακτικά εργαλεία καθοδήγησης και αυτοαξιολόγησης.

Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των οποίων θα καταγράφουν την επίδοσή τους στους δείκτες ESG. Μέσω αυτών των εργαλείων, θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν δωρεάν τη δική τους αναφορά βιωσιμότητας.

Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η εφαρμογή των σχετικών αρχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη ή τους οικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι σε μεγαλύτερες εταιρείες.

Οι δηλώσεις του δημάρχου, Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία των Athens ESG Awards ως πρωτοποριακή. Τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων ESG.

Μεταξύ των στόχων της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων, οι οποίες επιδεικνύουν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, επιδιώκεται η προβολή των δυνατοτήτων τους στους τομείς της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ο κ. Δούκας έθεσε ως ουσιαστικό κριτήριο επιτυχίας το κατά πόσο η Αθήνα θα καταστεί πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική. Υπογράμμισε ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνονται αντιληπτές από τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η πράσινη μετάβαση πρέπει να φτάνει σε όλους», καθώς διαφορετικά δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά βιώσιμη.

Πώς θα λειτουργήσουν τα βραβεία

Στο πλαίσιο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο, παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα ειδικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της βιωσιμότητάς τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης των συμμετεχόντων και η τελική παρουσίαση των βραβείων έχουν τοποθετηθεί χρονικά στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτό διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής που θα ανοίξουν τον Οκτώβριο.

Η συμβολή της αντιδημάρχου

Η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Επιχειρηματικότητας, Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού. Δήλωσε ότι το ζητούμενο είναι το ESG να μετατραπεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την κ. Αγρογιάννη-Μουκριώτου, ο στόχος είναι να αποφευχθεί η μετατροπή του ESG σε μία ακόμη υποχρέωση για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, θα πρέπει να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki