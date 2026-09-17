Νέα επιβαρυντικά στοιχεία για Θεοδωρόπουλο και Γάκα: Άρνηση συνεργασίας με το ΕΚΑΒ στην υπόθεση Μαζωνάκη

Νέα, επιβαρυντικά στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που αφορά τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Ένα επίσημο έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη αποτυπώνει πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών κατά την επιχείρηση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου κλήθηκε να παραλάβει τον γνωστό τραγουδιστή, με τα καταγεγραμμένα στοιχεία να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα.

Το επίσημο έγγραφο του ΕΚΑΒ στο «φως»

Το επίσημο έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ, το οποίο αφορά τη διακομιδή του ασθενούς, αποκαλύπτει μια παντελώς προβληματική εικόνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η καταγραφή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς περιγράφει λεπτομερώς τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων γιατρών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα φέρονται να αρνήθηκαν πλήρως τη συνεργασία με το πλήρωμα του ασθενοφόρου, γεγονός που καταγράφηκε επίσημα από τους διασώστες.

Άρνηση παροχής πληροφοριών και απόκρυψη ταυτότητας

Ειδικότερα, οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή, όπως καταγράφεται ρητά στο έγγραφο της διακομιδής προς το νοσοκομείο «Ελπίς». Η στάση τους αυτή δημιούργησε ένα σοβαρό κενό στην ενημέρωση των διασωστών, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Πέρα από την άρνηση παροχής στοιχείων, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα φέρεται να απέκρυψαν την ταυτότητα του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το επίσημο χαρτί του ασθενοφόρου σημειώνει αυτολεξεί πως «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή», υπογραμμίζοντας την έλλειψη συνεργασίας και βοήθειας από μέρους τους.

Η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την άφιξη των διασωστών

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, φτάνοντας στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς ζωτικά σημεία. Η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη από την πρώτη στιγμή που το πλήρωμα προσέγγισε το σημείο, απαιτώντας άμεσες ενέργειες.

Σύμφωνα με την καταγραφή, ο ιατρός στο σημείο είχε ήδη εφαρμόσει πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σοβαρή κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν εφαρμόστηκε βασική υποστήριξη ζωής (BLS) με χρήση απινιδωτή (AED). Στο σχετικό πεδίο του εγγράφου, με ειδική σήμανση, τονίζεται ότι ο ασθενής δεν ανέπνεε, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών και την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η διακομιδή και τα ερωτήματα που προκύπτουν

Η διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη προς το νοσοκομείο «Ελπίς» πραγματοποιήθηκε υπό αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο επίσημο έγγραφο του ΕΚΑΒ. Τα στοιχεία αυτά προσθέτουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, αναδεικνύοντας ζητήματα γύρω από τη διαχείριση του περιστατικού από τους εμπλεκόμενους γιατρούς.

Η πλήρης άρνηση συνεργασίας και η απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών από τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, όπως καταγράφεται από τους διασώστες, αποτελούν πλέον αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης. Το έγγραφο του ΕΚΑΒ θεωρείται ένα σημαντικό επιβαρυντικό στοιχείο στην εν εξελίξει υπόθεση, καθώς φωτίζει πτυχές της διαχείρισης του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki