Το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό και ως Quantum University, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι αυτό από το οποίο αποφοίτησε η γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο υπογραμμίζει ότι δεν παρέχει τέτοιου είδους άδειες στους φοιτητές ή τους αποφοίτους του.

Οι διευκρινίσεις του Quantum University

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Quantum University τόνισε με σαφήνεια τη φύση της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων». Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ερωτήματα που προέκυψαν, ξεκαθαρίζοντας τον ρόλο του ιδρύματος.

Το πανεπιστήμιο επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας ότι η εκπαιδευτική του αποστολή διαχωρίζεται από τη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Η διευκρίνιση αυτή αφορά τόσο τους εν ενεργεία φοιτητές όσο και τους αποφοίτους που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά του.

Η ευθύνη των αποφοίτων

Παράλληλα με τις διευκρινίσεις για τις άδειες, το Quantum University υπογράμμισε την αποκλειστική ευθύνη που φέρουν οι απόφοιτοί του. Το ίδρυμα σημειώνει ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε επαγγελματική άδεια, πιστοποίηση, εγγραφή σε μητρώο ή ασφάλιση αστικής ευθύνης που απαιτείται για τις υπηρεσίες ενός αποφοίτου, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον απόφοιτο.

Επιπλέον, κάθε φοιτητής ή απόφοιτος οφείλει να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε ατόμου που έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.

Η έδρα και η λειτουργία του ιδρύματος

Το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, έχει την έδρα του στη Χονολουλού της Χαβάης. Ωστόσο, το ίδρυμα διευκρινίζει ότι δεν αποτελεί το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, υπογραμμίζοντας έτσι την ιδιωτική του φύση. Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin, με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας να βρίσκονται στην Καλιφόρνια.

Από το 2007 και μετά, η έδρα του πανεπιστημίου μεταφέρθηκε στη Χονολουλού. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του, το Quantum University προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών. Αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD, καλύπτοντας γνωστικά αντικείμενα που εστιάζουν στη φυσική, την ολιστική και τη συνδυαστική ιατρική.

Προγράμματα σπουδών στην ολιστική ιατρική

Το Quantum University εστιάζει στην παροχή εκπαίδευσης στον τομέα της ολιστικής υγείας. Τα διαδικτυακά μαθήματα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει αφορούν την ολιστική, εναλλακτική, φυσική και συνδυαστική ιατρική. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει άτομα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα.

Το ίδρυμα εκφράζει την πεποίθησή του ότι «όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να θεραπεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους». Μέσω των προγραμμάτων του, το Quantum University επιδιώκει να προσφέρει τις γνώσεις και τα εργαλεία σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στην ολιστική ιατρική, τηρώντας πάντα τις νομικές απαιτήσεις της εκάστοτε δικαιοδοσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki