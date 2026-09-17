Νέες καταγγελίες ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ιατρείο του Κολωνακίου, στην οδό Καρνεάδου, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι πρώην ασθενείς περιγράφουν όσα, όπως υποστηρίζουν, έζησαν στον συγκεκριμένο χώρο, κάνοντας λόγο για θεραπείες υψηλού κόστους και διαγνώσεις που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, γίνονταν χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ιατρείο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή εκεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης.

Οι νέες καταγγελίες ασθενών

Οι καταγγελίες αφορούν το ιατρείο των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μία από τις γυναίκες που μίλησαν σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε ότι επισκέφθηκε το ιατρείο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026. Όπως είπε, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργείο και θεραπείες και αναζητούσε έναν τρόπο για να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός της είπε ότι λόγω της ασθένειάς της φαινόταν ταλαιπωρημένη και της πρότεινε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Η θεραπεία αυτή θα χρειαζόταν να γίνει δύο φορές τον μήνα για ένα διάστημα πέντε μηνών, δηλαδή περίπου δέκα επισκέψεις συνολικά. Σε συνδυασμό με κάποια σκευάσματα που κόστιζαν γύρω στα 230 ευρώ, το συνολικό ποσό για κάθε φορά ανερχόταν περίπου στα 5.500 ευρώ. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο γιατρός δεν της ζήτησε να κάνει κάποια εξέταση πριν ξεκινήσει τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, με αναγούλα και πόνο στα χέρια, ενώ η τάση εμετού συνεχιζόταν. Όταν εξέφρασε τους ενδοιασμούς της για την ανάμειξη των σκευασμάτων με φάρμακα που έπαιρνε ήδη για αναιμία, ο γιατρός της απάντησε ότι τα δικά του σκευάσματα θα έφερναν μεγάλη βελτίωση και θα βοηθούσαν και στην αναιμία.

Οι αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο έχουν ανοίξει παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση για κέντρα που προσφέρουν εναλλακτικές ή άλλου είδους θεραπείες. Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε και άλλη γυναίκα, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία από θεραπεία κρυολιπόλυσης σε άλλη περίπτωση. Όπως κατέθεσε, βρέθηκε στο ιατρείο κατόπιν συστάσεως από άλλον γιατρό, με σκοπό να απαλλαγεί από περιττά κιλά. Έκανε τη θεραπεία της κρυολιπόλυσης, τοποθετώντας το σώμα της σε ένα μηχάνημα, αλλά η θεραπεία απέτυχε και παραμορφώθηκε η περιοχή της κοιλιακής χώρας. Επιπλέον, δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταβολισμού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αδυνατίσει. Οι νέες αυτές μαρτυρίες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο και παλαιότερες υποθέσεις.

Η εκδοχή του προφυλακισμένου γιατρού

Τη δική του εκδοχή για την παρουσία του στο ιατρείο την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να δίνει ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ποτέ δεν είχε ασθενή τον τραγουδιστή και ότι την κρίσιμη ώρα εξέταζε άλλον άνθρωπο. Μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, ο γιατρός φέρεται να δήλωσε: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν τον είχα ασθενή, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε ξεκινήσει απεργία πείνας όταν πληροφορήθηκε ότι θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο τη σταμάτησε μετά την άφιξή του στην πτέρυγα ΣΤ, γνωστή και ως VIP πτέρυγα. Εκεί φέρεται να μίλησε στους δύο αστυνομικούς με τους οποίους κρατείται, και οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο.

Η υπεράσπιση και η μαρτυρία του ασθενούς

Νέα δεδομένα υπάρχουν και για τις επόμενες κινήσεις της υπεράσπισης. Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τον 58χρονο γιατρό όσο και την προφυλακισμένη σύζυγό του επρόκειτο αρχικά να προσφύγει κατά της προσωρινής κράτησης και των δύο. Ωστόσο, η προσφυγή αναμένεται τελικά να αφορά μόνο τον γιατρό. Κεντρικό στοιχείο του αιτήματος θα αποτελέσει η μαρτυρία ενός ασθενούς που υποστηρίζει ότι βρισκόταν μαζί του την κρίσιμη ώρα, καθώς ο 58χρονος τού έγραφε εξετάσεις για κολονοσκόπηση.

Πρόκειται για παραπεμπτικό που φέρει ώρα έκδοσης 16:05. Ο συγκεκριμένος ασθενής κατέθεσε στις Αρχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ασθενής ανέφερε ότι έφτασε στο ιατρείο στις 15:30. Είχε ξαναπάει 5-6 φορές και ήταν ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος διαθέτει ένα μηχάνημα που βλέπει την κατάσταση της υγείας γενικά, ως διαγνωστικό εργαλείο.

Όπως κατέθεσε, όταν έφτασε στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία και δεν παρατήρησε τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, του ήρθε στο κινητό του στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα, όλα ήταν ήσυχα και συζητούσε με τον γιατρό, ο οποίος επρόκειτο να του γράψει και την επόμενη εξέταση. Στη συνέχεια, ακούστηκε κάποιος να καλεί τον γιατρό, ο οποίος έφυγε από το σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ασθενής άκουσε να ζητούν ασθενοφόρο, ενώ η γραμματέας τον ενημέρωσε ότι είχε προκύψει έκτακτο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis