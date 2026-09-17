Αλλαγή στο μοντέλο επιστράτευσης προαναγγέλλει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ - Ο «πολίτης-στρατιώτης»

Μια νέα φιλοσοφία για τη στρατιωτική θητεία και την επιστράτευση, η οποία δίνει στον πολίτη πιο ενεργό ρόλο στην άμυνα της χώρας, παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Από την Πράγα, ο κ. Χούπης περιέγραψε το μοντέλο του «Οπλίτη-Πολίτη», το οποίο συνδέει τον στρατεύσιμο, και αργότερα τον έφεδρο, με την άμυνα της περιοχής όπου ζει.

Η «Ατζέντα 2030» και οι σύγχρονες προκλήσεις

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέπτυξε την ελληνική «Ατζέντα 2030» μιλώντας στο IISS Prague Defence Summit, κατά τη συνεδρία για την επανεξέταση της στρατιωτικής κινητοποίησης στην Ευρώπη. Βασική παραδοχή της φιλοσοφίας αυτής είναι ότι ένας στρατός αποτελούμενος αποκλειστικά από επαγγελματίες, ακόμα και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνολογίας, δεν μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται σε μια γενικευμένη σύγκρουση μεγάλης διάρκειας.

Η επιστροφή του πολέμου υψηλής έντασης στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, επαναφέρει στο προσκήνιο επιλογές που είχαν εγκαταλειφθεί από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με τον κ. Χούπη, η εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων ετών καταδεικνύει την ανάγκη μιας χώρας να μπορεί να διατηρεί πολεμικές επιχειρήσεις όχι μόνο για εβδομάδες, αλλά για μήνες ή και χρόνια.

Απαιτήσεις για μακροχρόνιες συγκρούσεις

Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, απαιτούνται ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλες υποδομές και τεχνολογία. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη μια κοινωνία προετοιμασμένη να λειτουργήσει υπό συνθήκες κινητοποίησης. Στη λογική που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι επαγγελματικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι στρατεύσιμοι έχουν διακριτούς ρόλους.

Οι επαγγελματικές δυνάμεις είναι οργανωμένες για συνεχή υψηλή ετοιμότητα και εκστρατευτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι στρατεύσιμες δυνάμες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την υπεράσπιση της επικράτειας και την ταχεία ανάπτυξη μεγάλου αριθμού προσωπικού.

Η κινητοποίηση ως κοινωνική υπόθεση

Ο κ. Χούπης εξήγησε ότι πρόκειται για στρατηγική επιλογή και όχι απλά για ζήτημα οικονομικών ή αριθμητικών περιορισμών. Η κινητοποίηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια αποκλειστικά στρατιωτική διαδικασία, αλλά ως κοινωνική υπόθεση, όπου οι πολίτες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αμυντικής αρχιτεκτονικής της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατιωτική υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται μια αποκομμένη περίοδος από την υπόλοιπη ζωή του πολίτη.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνέδεσε αυτή την αντίληψη με την αρχαιοελληνική έννοια του πολίτη που φέρει την ευθύνη υπεράσπισης της πόλης του, επικαλούμενος τον Όμηρο: «Ένας είναι ο καλύτερος οιωνός: να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου». Αυτή η αναφορά, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, αποτυπώνει την αντίληψη ότι η άμυνα αποτελεί κοινή ευθύνη της κοινωνίας και όχι αποκλειστική υπόθεση μιας επαγγελματικής στρατιωτικής ελίτ.

Ευρωπαϊκή διάσταση

Η συζήτηση αυτή, όπως ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν σε αυτήν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr