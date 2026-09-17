Σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από νέα επίθεση σκύλων

Στη σύλληψη της θείας του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι Αρχές, μετά από ένα νέο περιστατικό επίθεσης σκύλων της οικογένειας στην περιοχή της Βούλας. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ παράλληλα αναζητείται και η μητέρα του αθλητή. Η ενέργεια των Αρχών έρχεται σε συνέχεια της φερόμενης εξόδου των λυκόσκυλων από την ιδιοκτησία και της επίθεσής τους σε ζώο και ανθρώπους.

Το περιστατικό επίθεσης στη Βούλα

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας κινούνταν στην περιοχή της Βούλας, έχοντας μαζί του τη γάτα του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα από τα δύο λυκόσκυλα που ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά φέρεται να βγήκε από τα όρια της ιδιοκτησίας. Το συγκεκριμένο ζώο επιτέθηκε αρχικά στη γάτα του ηλικιωμένου, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, στην προσπάθειά του να προστατεύσει το κατοικίδιό του από την επίθεση του λυκόσκυλου, δέχθηκε δαγκώματα στα χέρια. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς η παρέμβασή του δεν ήταν αρκετή να αποτρέψει την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος. Η στιγμή αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς δυσάρεστων γεγονότων που ακολούθησαν.

Η παρέμβαση και ο τραυματισμός της γυναίκας

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του ηλικιωμένου, μέλη της οικογένειάς του έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού για να βοηθήσουν. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε, καθώς ο σκύλος στράφηκε εναντίον μιας γυναίκας. Η επίθεση του ζώου ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος, προκαλώντας της τραυματισμούς και πανικό.

Την εξέλιξη της επίθεσης κατάφερε τελικά να σταματήσει ένας περαστικός, ο οποίος παρενέβη άμεσα και με αποφασιστικότητα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή του, αποφεύχθηκαν περαιτέρω τραυματισμοί και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Οι ενέργειες των Αρχών και οι ευθύνες

Σε συνέχεια του περιστατικού, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την ιδιοκτησία των σκύλων και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και τη μητέρα του τενίστα, καθώς φέρεται να εμπλέκεται και αυτή στην ιδιοκτησία των ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταχώριση των δύο σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά έχει ως εξής: ο ένας από τους δύο σκύλους είναι καταχωρισμένος στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ ο δεύτερος σκύλος είναι καταχωρισμένος στο όνομα της θείας του. Αυτή η κατανομή της ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό στοιχείο για τις ενέργειες των Αρχών σχετικά με το περιστατικό και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr