Ο Τσους Μπουένο ξεκαθαρίζει: Καμία επίσημη πρόταση από το NBA για συνεργασία

Ο Τσους Μπουένο, CEO της EuroLeague, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις φημολογούμενες συζητήσεις για συνεργασία με το NBA. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το «The Athletic», ο κ. Μπουένο ξεκαθάρισε πως, μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί καμία επίσημη πρόταση από την πλευρά του NBA. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων αναφορών του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πιθανή συγχώνευση ή απόκτηση μετοχικού ποσοστού.

Οι διευκρινίσεις του CEO της Euroleague

Ο Τσους Μπουένο, ως CEO της EuroLeague, απέστειλε ενημέρωση μέσω email προς το «The Athletic» για να αποσαφηνίσει το στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο κορυφαίων διοργανώσεων. Στην ενημέρωσή του, ο κ. Μπουένο υπογράμμισε ότι το NBA δεν έχει καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση για πιθανή συνεργασία.

Η κίνηση αυτή του Μπουένο ήρθε ως απάντηση στις προηγούμενες δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ, κομισάριου του NBA, ο οποίος είχε αναφέρει ότι διεξάγονται συζητήσεις με τη EuroLeague. Οι συζητήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Σίλβερ, αφορούσαν μια πιθανή συγχώνευση ή την απόκτηση μετοχικού ποσοστού από το NBA.

Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και μελλοντική αξιολόγηση

Ο Τσους Μπουένο τόνισε στην επικοινωνία του ότι, «μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή συνεργασία ή σύμπραξη». Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA), οι οποίες υπαγορεύουν ότι δεν θα υπάρξει σχολιασμός σε περίπτωση ανταλλαγής εγγράφων, μέχρι να αποφασιστεί από κοινού η δημοσιοποίηση.

Ο CEO της EuroLeague ξεκαθάρισε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που υπάρξει επίσημη πρόταση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «εάν προκύψει από το NBA κάποια προσφορά ή συγκεκριμένη πρόταση, θα την αξιολογήσουμε προσεκτικά και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα την παρουσιάσουμε στους ιδιοκτήτες των ομάδων μας».

Κοινή βούληση για ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Παρά την απουσία επίσημης πρότασης, η πόρτα για κάποιου είδους συνεργασία παραμένει ανοιχτή και από τις δύο λίγκες. Ο Τσους Μπουένο χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «υποχρεωτική» για το μέλλον του αθλήματος. Αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επικείμενης έναρξης του NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ανοίξει αυλαία τη σεζόν 2027-28.

Ο κ. Μπουένο ανέφερε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει NBA και EuroLeague να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Υπογράμμισε επίσης ότι μια συμφωνία αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να γίνει βιαστικά, απαιτώντας προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων.

Σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας, ο Τσους Μπουένο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε δηλώσει και οι δύο δημόσια ότι πιστεύουμε πως η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί το μπάσκετ στην Ευρώπη». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση πως το ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοσύστημα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία μέσα από τη συνεργασία και όχι μέσα από τον κατακερματισμό της αγοράς.

Οι προσπάθειες ανανέωσης της Euroleague

Πέρα από την πιθανή συνεργασία με το NBA, η ίδια η EuroLeague έχει ξεκινήσει τις δικές της προσπάθειες για την ανανέωση της δομής της και την προετοιμασία για το μέλλον. Η διοργάνωση μεταβαίνει από ένα μοντέλο που βασίζεται σε ομάδες με άδειες συμμετοχής σε ένα μοντέλο με μόνιμα franchises, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην οργανωτική της φιλοσοφία.

Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, η EuroLeague σκοπεύει να επεκταθεί, αυξάνοντας τον αριθμό των ομάδων της στις 24. Ο Τσους Μπουένο ανέφερε ότι η λίγκα στοχεύει να αναπτυχθεί από την επόμενη σεζόν, δείχνοντας την αποφασιστικότητα για άμεση υλοποίηση των σχεδίων.

Ο CEO της EuroLeague αποκάλυψε επίσης ότι η λίγκα έχει δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιες νέες ομάδες. Οι προσφορές αυτές είναι δεσμευτικές και η συνολική τους αξία ανέρχεται περίπου στα 918,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta