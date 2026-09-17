Εξαγορά 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από την AKTOR Ανανεώσιμες

Η «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού μνημονίου κατανόησης με τη «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». Το μνημόνιο αφορά τη σκοπούμενη απόκτηση ποσοστού 51% σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της AKTOR στον τομέα της ενέργειας.

Το αντικείμενο της συμφωνίας

Το χαρτοφυλάκιο των έργων, για το οποίο η AKTOR Ανανεώσιμες θα αποκτήσει το 51%, αναπτύσσεται μέσω εταιρειών κατόχων αυτών. Περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες έργων που ενισχύουν την πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει τόσο υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα αποθήκευσης βασίζονται στη χρήση συσσωρευτών, υπογραμμίζοντας την προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις για τη σταθερότητα των δικτύων ενέργειας.

Οι όροι και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών μεταβίβασης του ποσοστού των εταιρειών που αναπτύσσουν τα έργα του Χαρτοφυλακίου, καθώς και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της Συναλλαγής, τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους επιχειρηματικές συμφωνίες. Αυτές οι αιρέσεις περιλαμβάνουν την εξασφάλιση τυχόν εγκρίσεων και συναινέσεων από τρίτα πρόσωπα και αρμόδιες Αρχές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ΄ τριμήνου του έτους 2026. Επιπλέον, η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο εξαρτάται από δύο κρίσιμους παράγοντες: την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης με το δίκτυο και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών.

Το ύψος της επένδυσης και η χρηματοδότηση

Εφόσον εξασφαλιστούν οι όροι σύνδεσης για το σύνολο των έργων που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο, και με την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή τους, το συνολικό ύψος της επένδυσης για το 100% του Χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια σημαντική επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η κάλυψη του προβλεπόμενου ύψους της επένδυσης αναμένεται να γίνει μέσω ενός συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και εξωτερικής χρηματοδότησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της επένδυσης προσδιορίζεται σε περίπου 18 έως 24 μήνες, υπολογιζόμενος μετά την επιτυχή εξασφάλιση των όρων σύνδεσης για τα έργα.

Στρατηγική σημασία και υποχρεώσεις δημοσιοποίησης

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί μέρος της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της AKTOR στον τομέα της ενέργειας, όπως αυτός έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Μέσω αυτής της κίνησης, η Εταιρεία αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση, προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας.

Η Εταιρεία έχει δεσμευθεί να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την έγκαιρη πληροφόρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki