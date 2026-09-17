Περισυλλογή 139 αλλοδαπών σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης

Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές καταγράφηκε σήμερα, Πέμπτη 17/9, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 139 αλλοδαποί σε λέμβους. Τα περιστατικά σημειώθηκαν νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο περιστατικά εντοπισμού αλλοδαπών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν χώρα την Πέμπτη 17/9, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στις μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων έρευνας και διάσωσης ήταν καθοριστική για την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Συνολικά, 139 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων. Οι λέμβοι με τους επιβαίνοντες βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία, νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, γεγονός που απαιτούσε τον συντονισμό πολλαπλών πόρων και σκαφών για την ολοκλήρωση των διασώσεων.

Ο πρώτος εντοπισμός νότια της Αγίας Γαλήνης

Η πρώτη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Σε αυτή την περίπτωση, εντοπίστηκε μια λέμβος με 80 αλλοδαπούς. Η ακριβής τοποθεσία του εντοπισμού ήταν 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται νότια της Κρήτης.

Ο εντοπισμός της λέμβου έγινε με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου μέσου της Frontex, το οποίο συνέβαλε στην έγκαιρη ανίχνευση των επιβαινόντων. Στην επιχείρηση συνέδραμε επίσης ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Χονγκ Κονγκ. Οι 80 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για την ασφαλή μεταφορά τους.

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκεί, οι αρμόδιες αρχές ανέλαβαν τις περαιτέρω διαδικασίες, ολοκληρώνοντας την πρώτη από τις δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα.

Η δεύτερη επιχείρηση νότια της Γαύδου

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευπο της ίδιας ημέρας, σημειώθηκε το δεύτερο περιστατικό. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε μια ακόμη λέμβο, αυτή τη φορά με 59 αλλοδαπούς. Η λέμβος βρισκόταν περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, σε μια διαφορετική θαλάσσια περιοχή αλλά και πάλι νότια της Κρήτης.

Ο συντονισμός της επιχείρησης διάσωσης έγινε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα στο σήμα εντοπισμού. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό συνθήκες βόρειων ανέμων, οι οποίοι έπνεαν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στην περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι 59 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η επιχείρηση αυτή ολοκλήρωσε τον κύκλο των δύο διαδοχικών περιστατικών που απασχόλησαν το Λιμενικό Σώμα και τις συνεργαζόμενες δυνάμεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Ο ρόλος του Λιμενικού Σώματος και της Frontex

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, και στις δύο περιπτώσεις, ο εντοπισμός των λέμβων έγινε με την πολύτιμη συνδρομή μη επανδρωμένων εναέριων μέσων της Frontex. Αυτά τα μέσα αποδείχθηκαν καθοριστικά για τον έγκαιρο εντοπισμό των πλεούμενων και την κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Η Frontex διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις επιχειρήσεις, όχι μόνο στον εντοπισμό αλλά και στην περισυλλογή των αλλοδαπών. Σκάφη της δύναμης Frontex ήταν αυτά που προσέγγισαν τις λέμβους και μετέφεραν τους επιβαίνοντες με ασφάλεια στα πλησιέστερα λιμάνια της Κρήτης, την Αγία Γαλήνη και την Παλαιόχωρα.

Ο συντονισμός των επιχειρήσεων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex, αναδεικνύει την οργανωμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki