Οι «Ultras Sur» της Ρεάλ Μαδρίτης ζητούν συγγνώμη από τον Μπαπέ και παραίτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Οι «Ultras Sur», η διαβόητη ομάδα οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης, επανήλθαν στο προσκήνιο με μια σκληρή ανακοίνωση. Ζητούν δημόσια συγγνώμη από τους Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Ιμπραΐμα Κονατέ για τη στάση τους απέναντι στους κατοίκους της Θέουτα. Παράλληλα, οι οπαδοί απαιτούν την παραίτηση του προέδρου του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η αντίδραση των «Ultras Sur» και οι απαιτήσεις τους

Οι «Ultras Sur», γνωστοί για τη νεοναζιστική τους ιδεολογία, εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση εναντίον των Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Ιμπραΐμα Κονατέ. Στην ανακοίνωσή τους, κατήγγειλαν ως «απαράδεκτη» τη στάση των τριών ποδοσφαιριστών και την έλλειψη στήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Η ομάδα οπαδών υποστήριξε ότι «είναι απαράδεκτο παίκτες που φορούν το έμβλημά μας και πληρώνονται με τα χρήματα των μελών να επιτρέπουν στον εαυτό τους να δείχνει ασέβεια απέναντι σε Ισπανούς πολίτες που υποφέρουν από τις συνέπειες μιας εισβολής». Στην ίδια ανακοίνωση, οι «Ultras Sur» τόνισαν ότι κάθε φίλαθλος της Ρεάλ και κάθε Ισπανός θα πρέπει να αισθάνεται ντροπή για την εικόνα των τριών ποδοσφαιριστών, απαιτώντας από εκείνους δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό με τη φανέλα της Θέουτα

Οι Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ βρέθηκαν στο στόχαστρο σφοδρών επιθέσεων, κυρίως από την άκρα δεξιά, από το βράδυ της Τρίτης. Οι επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν εξαιτίας της απροθυμίας τους να φορέσουν κανονικά τη φανέλα υποστήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα. Οι ποδοσφαιριστές δίπλωσαν τη φανέλα στη μέση, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Έλτσε.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη των Μαδριλένων με σκορ 3-2. Η στάση των τριών ποδοσφαιριστών προκάλεσε την αντίδραση της πιο ακραίας μερίδας των οπαδών της Ρεάλ, με αποκορύφωμα την επιθετική ανακοίνωση των «Ultras Sur».

Η σύγκρουση με τον Φλορεντίνο Πέρεθ

Οι «Ultras Sur» βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, εδώ και χρόνια. Στην πρόσφατη ανακοίνωσή τους, ζήτησαν την παραίτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ. Θεωρούν τον πρόεδρο υπεύθυνο για αυτό που περιγράφουν ως απώλεια των αξιών και της αξιοπρέπειας του συλλόγου.

Παρόλο που οι «Ultras Sur» έχουν εκδιωχθεί από το «Μπερναμπέου» από το 2013, εξακολουθούν να διατηρούν έντονη παρουσία και επιρροή στο οπαδικό περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης. Η μακροχρόνια αυτή διαμάχη αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην ιστορία της ομάδας οπαδών.

Η ιστορία και η επιρροή των «Ultras Sur»

Η ομάδα των «Ultras Sur» δημιουργήθηκε το 1980. Για πολλά χρόνια, αποτελούσε τον βασικό πυρήνα της κερκίδας και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ατμόσφαιρας στο «Μπερναμπέου». Η έδρα τους βρισκόταν στο Fondo Sur του σταδίου.

Η σχέση της ομάδας με τον σύλλογο υπήρξε κάποτε ιδιαίτερα στενή. Για δύο δεκαετίες, η Ρεάλ παραχωρούσε στους «Ultras Sur» ακόμη και 250 εισιτήρια διαρκείας κάθε χρόνο. Αυτή η παροχή επέτρεπε στην ομάδα να αυτοχρηματοδοτείται. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση των «Ultras Sur» δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν την ιστορία τους και τη θέση που κατείχαν για δεκαετίες στο οπαδικό τοπίο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta