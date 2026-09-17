Η περιουσία του Τζέφρι Επστάιν αντιμέτωπη με νέα αγωγή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Νέα αγωγή κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα κατά της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας στο φως περαιτέρω ισχυρισμούς σχετικά με την κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Δύο γυναίκες, οι οποίες περιγράφονται ως θύματα των εγκλημάτων του, ισχυρίζονται ότι ο Επστάιν κατείχε παράνομες εικόνες που τις αφορούσαν. Η αγωγή ζητά από δικαστή να διατάξει τη δημιουργία ενός προγράμματος για τον εντοπισμό και την ενημέρωση όλων των ατόμων των οποίων οι εικόνες ενδέχεται να περιλαμβάνονταν στη συλλογή του, ενώ παράλληλα διεκδικούν χρηματική αποζημίωση.

Οι κατηγορίες κατά της περιουσίας του Επστάιν

Η νέα αγωγή στρέφεται κατά του πρώην δικηγόρου του Επστάιν, Ντάρεν Ίντικε, και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν. Οι δύο άνδρες εναγονται υπό την ιδιότητά τους ως συν-διαχειριστές της περιουσίας του καταδικασμένου δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων. Οι δικηγόροι των Ίντικε και Καν έχουν δηλώσει ότι δεν γνώριζαν για τα εγκλήματα του Επστάιν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μαζί του. Δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της αγωγής την Τετάρτη.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Τζέφρι Επστάιν κατείχε, μετέφερε, παρήγαγε και διακινούσε «παιδική πορνογραφία ή/και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αφορούσε αναρίθμητα παιδιά». Ο Επστάιν πέθανε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Οι ισχυρισμοί των εναγουσών

Οι ενάγουσες, τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύπτονται στο δικόγραφο και αναφέρονται με τα ψευδώνυμα «Jane Doe» και «Amy», περιγράφονται ως θύματα των εγκλημάτων του Επστάιν. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν «απέκτησε μέσω κλοπής» γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες της πρώτης ενάγουσας, της Jane Doe. Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι ο Επστάιν μετέφερε αυτό το υλικό διαπολιτειακά και το διατήρησε στην κατοχή του.

Όσον αφορά τη δεύτερη ενάγουσα, την «Amy», η αγωγή ισχυρίζεται ότι, «βάσει πληροφοριών και πεποιθήσεων», ο Επστάιν απέκτησε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης που την αφορούσαν. Αυτοί οι ισχυρισμοί προστίθενται στη μακρά λίστα κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί εναντίον του Επστάιν.

Το κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο και το «βιβλίο μοντέλου»

Η αγωγή αναφέρει ότι, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, ο Επστάιν «δημιούργησε και διατηρούσε» σε ένα κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη ένα «βιβλίο μοντέλου» με σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών. Αυτό το «βιβλίο» φέρεται να περιείχε τις παράνομες εικόνες που αποτελούν το αντικείμενο της αγωγής.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι, ξεκινώντας «τουλάχιστον τη δεκαετία του 2000», ο Επστάιν έβαλε τον βοηθό του να τραβήξει γυμνές, σεξουαλικές φωτογραφίες πολλών παιδιών. Για αυτές τις εικόνες, ο Επστάιν πλήρωσε τα παιδιά και στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε αυτές τις φωτογραφίες για τους σκοπούς του.

Αίτημα για πρόγραμμα ταυτοποίησης θυμάτων

Ένα από τα βασικά αιτήματα των εναγουσών είναι να διαταχθεί από δικαστή η δημιουργία ενός προγράμματος για τον εντοπισμό και την ενημέρωση όλων των ατόμων των οποίων οι «παράνομες εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου» ενδέχεται να περιλαμβάνονταν στη συλλογή του Επστάιν. Η αγωγή επισημαίνει ότι πολλά από τα άτομα που απεικονίζονται στο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), το οποίο φέρεται να κατείχε ο Επστάιν, δεν έχουν ποτέ ταυτοποιηθεί ή ενημερωθεί μέσω του προγράμματος ταυτοποίησης θυμάτων του Εθνικού Κέντρου για τα Αγνοούμενα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (National Center for Missing and Exploited Children).

Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για δικαιοσύνη και αποκάλυψη όλων των πτυχών των εγκλημάτων του Τζέφρι Επστάιν.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki